ABD enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi nedir?
ABD enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Geçen ay yüzde 2.7 gelen yıllık enflasyonun bu ay 2.8'e çıkacağı yönünde... Peki temmuz ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?
Küresel piyasalar ABD enflasyon rakamlarını bekliyor. Faizler için kritik bir veri olan temmuz enflasyonun nasıl geleceği merak konusu... Türkiye'deki yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler enflasyonun açıklanacağını saati merak ediyor. İşte ayrıntılar...
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD temmuz ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da ilan edilecek. Beklentiler bu ay yıllık enflasyonun 2.8 geleceği yönünde...
Enflasyonun beklenenden önemli ölçüde yüksek gelmesi ve bunun da Fed'in faiz indirim beklentilerini ötelemesi durumunda piyasalarda satış baskısının artabileceğine yönelik öngörüler öne çıkıyor.