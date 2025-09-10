ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Amerika enflasyon beklentisi nedir?

Küresel piyasalarda Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler risk iştahını artırırken, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler karışık görünüme yol açıyor. ABD’de açıklanan veriler iş gücü piyasasında soğumaya işaret etti. JOLTS açık iş sayısı 7,18 milyona gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Özel sektör istihdamı ağustosta 54 bin kişi arttı, tarım dışı istihdam 22 bin artışla beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı ise yüzde 4,3 ile son dört yılın zirvesine çıktı. Bu tablo, Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirirken, bu ay 25 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakılıyor. Gözler, yön haritası için kritik önemdeki enflasyon verilerine çevrildi.