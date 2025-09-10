ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Amerika enflasyon beklentisi nedir?
Küresel piyasalar Amerika'dan gelecek enflasyon verilerine odaklandı. Geçen ay yıllık bazda beklenti 2.8'di ve 2.7 geldi. Bu ay da beklenti yüzde 2.9 ve rakamların nasıl geleceği meral ediliyor. Sıkça gelen soru ise "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Dünya her ay ABD enflasyon verilerini heyecanla bekliyor. Amerika'daki veriler küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. Bu ay beklenti yükselirken Türkiye'de de ekonomiyi yakından takip edenler "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayı ABD TÜFE oranları 11 Ağustos Perşembe saat 15.30'da açıklanacak.
Küresel piyasalarda Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler risk iştahını artırırken, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler karışık görünüme yol açıyor. ABD’de açıklanan veriler iş gücü piyasasında soğumaya işaret etti. JOLTS açık iş sayısı 7,18 milyona gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Özel sektör istihdamı ağustosta 54 bin kişi arttı, tarım dışı istihdam 22 bin artışla beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı ise yüzde 4,3 ile son dört yılın zirvesine çıktı. Bu tablo, Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirirken, bu ay 25 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakılıyor. Gözler, yön haritası için kritik önemdeki enflasyon verilerine çevrildi.