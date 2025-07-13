ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Piyasaların şimdi ABD enflasyon verilerine kilitlendi. Amerika'da geçen ay yüzde 2.4 gelen enflasyonun bu ay nasıl geleceği merak konusu olmuş durumda... Faizler için önemli bir kriter olan enflasyonun ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte o tarih...
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Amerika'da yıllık bazda düşen enflasyon rakamları için yeni veriler yolda... ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Tam tarihi öğrenmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru "ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
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ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon oranları 15 Temmuz Salı günü saat 15.30'da paylaşılacak. Beklentiler enflasyonun yüzde 2.6 geleceği yönünde...
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