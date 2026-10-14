ABD enflasyonu altını vurdu! Ons altında sert düşüş: Kritik eşik yaklaşıyor
ABD'de enflasyonun beklentileri aşması altın piyasasında sert satışları tetikledi. Ons altın 4 bin 152 dolardan 4 bin 100 doların altına gerilerken kayıp yüzde 2'ye yaklaştı. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden değişirken gözler şimdi kritik bir seviyeye çevrildi. Peki, altında düşüş nereye kadar sürebilir?
Altın piyasasında ABD enflasyon verilerinin ardından faiz beklentileri yeniden öne çıktı. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,6'lık piyasa beklentisini aşarak yüzde 3,7'ye yükseldi. Önceki ay enflasyon yüzde 3,4 seviyesindeydi.
Kayıp yüzde 2'ye yaklaştı
Veriden önce 4 bin 152 dolar seviyesinde olan ons altın, enflasyonun beklentileri aşmasıyla düşüşü hızlandırdı.
Önceki kapanışa göre kayıp yüzde 2'ye yaklaşırken, ons altında fiyat 4 bin 100 doların altına indi.
Beklentileri aşan veri, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeni bir faiz artışına gidebileceği ihtimalini gündeme taşırken ABD tahvil getirilerinde ve dolar endeksinde yükseliş beklentisini de güçlendirdi.
Altın faiz getirisi sağlamadığı için yüksek tahvil faizleri yatırımcılar açısından değerli metalin cazibesini azaltırken, ons altın üzerinde ilave baskı yaratıyor.
4.200 doların altında kritik bölge
Ons altın veri öncesi 4.152 dolar seviyesinde seyrederken teknik görünümde 4.000-4.200 dolar aralığı önemini koruyor.
Analize göre altının bu bölgede tutunabilmesi için ABD tahvil getirilerinin gerilemesi gerekiyor. Ancak beklentileri aşan enflasyon, faizlerde kalıcı düşüş ihtimalini zayıflatabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.
Satış baskısının güçlenmesi halinde 4.000 dolar seviyesi altın fiyatlarının seyri açısından daha fazla önem kazanacak.
Enerji fiyatları da baskıyı artırıyor
Altının önündeki bir diğer risk ise yüksek enerji maliyetleri. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu beslemesi, Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesine yönelik beklentileri destekliyor.
Altında yeniden güçlü bir yükseliş için de doların ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi belirleyici olabilir. Bu nedenle yatırımcıların odağında şimdi Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ve tahvil piyasasındaki hareketler bulunuyor.