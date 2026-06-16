ABD-İran barışı sonrası gümüş için yeni senaryo
Gümüş fiyatları haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Analistlere göre İran ile ABD arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentiler, faizlerde düşüşü desteklerken gümüşe de alım getirdi. Uzun vadede ise 90 dolar seviyesine kadar uzanabilecek geniş bir yükseliş potansiyelinden söz ediliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gümüş, yatırımcıların İran ile ABD arasında daha kapsamlı bir barış anlaşmasının gündeme gelebileceği beklentilerini fiyatlamasıyla destek buldu.
Analistler, olası bir barış sürecinin tahvil faizlerini aşağı çekebileceğini ve bunun da faiz getirisi olmayan gümüş gibi varlıklar için olumlu bir ortam yaratabileceğini belirtiyor.
Piyasalarda konuşulan senaryoya göre, cuma günü mevcut ateşkes şartlarının uzatılmasına yönelik yeni bir çerçevenin açıklanması bekleniyor. Bu sürecin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmesi halinde küresel risk algısında önemli değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Piyasa yapıcılara göre, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte tahvil faizlerinde düşüş görülebilir. Pazartesi günkü işlemlerde de faizlerdeki gerilemenin gümüş fiyatlarındaki yükselişle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.
Analistler, mevcut ortamda gümüşte yükseliş potansiyeli bulunsa da yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Bunun temel nedeni ise piyasalardaki hassas denge. Orta Doğu'dan gelebilecek tek bir olumsuz haber akışının bile fiyatların yönünü kısa sürede değiştirebileceği belirtiliyor.
Teknik analiz açısından bakıldığında 70 dolar seviyesi gümüş piyasasında önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Analistlere göre fiyatların bu seviyenin üzerinde kalması yükseliş beklentilerini desteklerken, 70 doların altına inilmesi durumunda piyasada yeniden zayıflık sinyalleri görülebilir.
Gümüş fiyatlarında geri çekilmenin derinleşmesi ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda fiyatların yeniden 64 dolar seviyesine doğru geri çekilebileceği öngörülüyor.
Özellikle Orta Doğu'da barış umutlarının zayıflaması veya yeni jeopolitik gerilimlerin ortaya çıkması halinde gümüş fiyatlarında daha sert düşüşler görülebileceği belirtiliyor.
Yükseliş senaryosunda ise yatırımcıların radarındaki ilk önemli hedef 75 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu bu bölgenin aşılması halinde fiyatların 80 dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceği değerlendiriliyor.
Uzun vadeli görünümde ise daha dikkat çekici tahminler bulunuyor. Analistler, geçen hafta 60 dolar seviyesinden gelen güçlü tepkinin teknik açıdan önemli olduğunu vurguluyor.
Daha önce de birçok kez destek görevi gören bu seviyenin, 60 ila 90 dolar arasında oluşabilecek geniş bir konsolidasyon bandının alt sınırı olabileceği ifade ediliyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde gümüş fiyatlarının uzun vadede 90 dolara kadar yükselme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.
Analistlere göre gümüşün uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsur ise devam eden arz sıkıntısı. Küresel piyasalarda gümüş talebinin arzın üzerinde seyretmesi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.
Bu nedenle uzmanlar, jeopolitik risklerin azalması ve faizlerin düşmesi halinde gümüşün önümüzdeki dönemde yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini değerlendiriyor.