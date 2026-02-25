ABD İran’a saldırırsa piyasalar karışacak: Milyarder yatırımcıdan iki varlığı işaret etti, 'yükselecek' dedi
ABD-İran hattında tansiyon yükselirken milyarder yatırımcı Frank Giustra’dan dikkat çeken "iki varlık" uyarısı geldi. Olası bir askeri hamlenin küresel piyasaları sarsabileceğini söyleyen Giustra, özellikle iki yatırım aracında sert hareketler görülebileceğini belirtti. İşte olası senaryoda piyasada sert tırmanış yapacak olan o iki varlık…
ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesi küresel piyasaları derinden etkileyebilir. Milyarder yatırımcı Frank Giustra’ya göre böyle bir senaryoda özellikle iki varlık öne çıkacak.
Küresel çapta istikrarsızlık olabilir
Fiore Group CEO’su Giustra, ABD’nin İran’a saldırma kararı alması halinde bunun savaşı tetikleyebileceğini ve küresel çapta ciddi bir istikrarsızlık yaratabileceğini söyledi.
Olası saldırıda değerlenecek iki varlık...
Orta Doğu’nun küresel enerji arzı açısından kritik önemde olduğuna dikkat çeken yatırımcı, olası bir çatışmanın petrol fiyatlarında sert bir sıçramaya yol açabileceğini belirtti.
Giustra, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman arayışına yöneldiğini hatırlatarak, altının da güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. "Petrol fiyatlarının tavan yaptığını ve altının yukarı yönlü sert hareket ettiğini görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Küresel düzen değişiyor
Artan jeopolitik gerilimlere işaret eden Giustra, dünyanın tek kutuplu yapıdan çok kutuplu bir sisteme geçiş sürecinde olduğunu savundu. Bu tür geçiş dönemlerinin tarihsel olarak ekonomik ve siyasi dalgalanmalara sahne olduğunu belirten yatırımcı, mevcut ortamın da benzer bir türbülans riskini barındırdığını dile getirdi.
Açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasında İran’ı nükleer faaliyetlerini sürdürmek ve uzun menzilli füze kapasitesini artırmakla suçlamasının ardından geldi. Trump, diplomasiye öncelik verdiklerini ancak askeri seçeneğin masada olduğunu vurguladı.
Altında yeni dönem
Giustra, altının son yıllardaki performansına da dikkat çekti. 2011’de ons başına yaklaşık 1.900 dolar seviyesindeki tarihi zirveyi uzun süre aşamayan altının, bu eşiğin kırılmasının ardından yeni bir yükseliş trendine girdiğini belirtti.
Son aylarda güçlü bir performans sergileyen altın 5 bin 000 doların üzerine çıkarak 5 bin 186 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazanan altının, Giustra’ya göre henüz döngünün son aşamasına gelmediği ifade ediliyor.
Olası bir ABD-İran çatışmasının enerji piyasalarından emtia fiyatlarına, küresel enflasyondan yatırımcı psikolojisine kadar geniş bir etki alanı yaratabileceği değerlendiriliyor. Piyasalarda gözler ise Washington’dan gelecek olası yeni açıklamalara çevirildi.