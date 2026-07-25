ABD stokları düştü, jeopolitik risk arttı: Petrolde yeni zirve gelir mi?
Orta Doğu'da artan gerilim, Kızıldeniz'deki saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın aksayabileceği endişesi WTI petrol fiyatlarını destekliyor. ABD stoklarındaki düşüş ve OPEC+ grubunun üretim politikası yükseliş beklentisini güçlendirirken gözler Fed'in faiz mesajlarına çevrildi. Uzun süre yüksek kalacak faizlerin küresel yakıt talebini zayıflatabileceği belirtilirken Çin ekonomisindeki yavaşlama da risk oluşturuyor. Teknik görünümde ise kritik direncin aşılması halinde 100 doların üzeri gündeme gelebilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
WTI ham petrol, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, ABD stoklarındaki düşüş ve OPEC+ grubunun üretim politikalarından destek alarak varil başına 85 dolar civarında işlem görüyor. Batı Teksas tipi ham petrolün haftayı yaklaşık 89,80 dolardan tamamlaması beklenirken fiyatlar 2026'nın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.
Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıların yeniden artması ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın aksayabileceği endişesi fiyatları yukarı taşırken, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı piyasaların odağında yer alıyor.
Hürmüz Boğazı arz riskini artırıyor
ABD, İran ve İran destekli Husiler arasındaki gerilim, petrol piyasasındaki jeopolitik risk primini yüksek tutuyor. Özellikle Kızıldeniz'deki saldırılar, küresel enerji sevkiyatının güvenliğine ilişkin kaygıları artırıyor.
Günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrolün geçtiği belirtilen Hürmüz Boğazı, en önemli risk noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu miktar, küresel sıvı petrol üretiminin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor. İhracatın şu ana kadar kesintisiz sürmesine rağmen sevkiyatta yaşanabilecek bir aksamanın küresel arz sıkıntısına yol açabileceği değerlendiriliyor.
OPEC+ üretimi sınırlı tutuyor
OPEC+ ülkelerinin gönüllü üretim kesintilerini sürdürmesi de fiyatları destekliyor. Grup, ağustos ayında arzı günlük 548 bin varil artırmayı planlasa da bazı üyelerin üretim kısıtları nedeniyle belirlenen kotalara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.
Suudi Arabistan ve yaptırımlar altındaki Rusya'nın OPEC+ politikalarına bağlı kalmayı sürdürdüğü belirtiliyor. OPEC'in son raporunda, küresel petrol tüketiminin 2026'da günlük 1,3 milyon varil artarak 106 milyon varilin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
ABD stoklarında düşüş sürüyor
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 3,2 milyon varil azalarak 419 milyon varile geriledi. Benzin stokları 1,7 milyon, distilat stokları ise 2,9 milyon varil düştü. Rafineri kapasite kullanım oranı yüzde 94,8 olarak gerçekleşti.
Yüksek yakıt fiyatlarına rağmen tüketimin güçlü kalması ve stokların azalmaya devam etmesi, petrol piyasasını jeopolitik gelişmelere karşı daha hassas hâle getiriyor.
ABD'nin günlük ham petrol üretiminin 13,5 milyon varile yaklaşması ise fiyatlardaki yükselişi sınırlayabilecek bir unsur olarak görülüyor. Buna karşın üreticiler, artan fiyatlara rağmen yeni sondaj faaliyetlerini sınırlı tutarak büyümeden çok sermaye disiplinine öncelik veriyor.
Talepte en büyük belirsizlik Çin
Arz tarafındaki destekleyici görünüme rağmen talebe ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik faaliyetleri canlandırmaya yönelik adımlarına karşın üretim hacmi ve rafineri işleme oranlarında beklenen hızlanma henüz görülmedi.
Çin'in sanayi ve ulaşım kaynaklı petrol talebinin daha fazla yavaşlaması, yılın ikinci yarısında küresel tüketimi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle imalat PMI verileri yakından izlenecek.
Fed'in mesajları takip edilecek
Piyasalar, 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına odaklandı. Bankanın para politikasını değiştirmesi beklenmese de faizlerin seyrine ilişkin verilecek mesajlar petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.
Faizlerin uzun süre yüksek tutulması ekonomik faaliyetleri ve yakıt talebini zayıflatırken doları güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Daha düşük faizler ise ekonomik görünüme ilişkin iyimserliği ve enerji talebini destekleyebilir.
WTI için kritik seviyeler
Teknik görünümde WTI'ın en yakın destek noktası 88,69 dolar, risk eşiği ise 84,52 dolar olarak gösteriliyor. Daha güçlü destek bölgesi 80,25-80,67 dolar bandında bulunuyor.
Yükseliş ivmesinin güç kazanması için 93,58 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde WTI'ın önce 96,89 dolara, jeopolitik risklerin devam etmesi hâlinde ise 100,63 dolara kadar yükselebileceği değerlendiriliyor.
Mevcut jeopolitik görünüm, azalan ABD stokları ve OPEC+ politikaları WTI fiyatlarını desteklerken, kısa vadeli en önemli riskin Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağına yönelik mesajları olacağı belirtiliyor.