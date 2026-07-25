ABD stokları düştü, jeopolitik risk arttı: Petrolde yeni zirve gelir mi?

Yüksek yakıt fiyatlarına rağmen tüketimin güçlü kalması ve stokların azalmaya devam etmesi, petrol piyasasını jeopolitik gelişmelere karşı daha hassas hâle getiriyor.

ABD'nin günlük ham petrol üretiminin 13,5 milyon varile yaklaşması ise fiyatlardaki yükselişi sınırlayabilecek bir unsur olarak görülüyor. Buna karşın üreticiler, artan fiyatlara rağmen yeni sondaj faaliyetlerini sınırlı tutarak büyümeden çok sermaye disiplinine öncelik veriyor.