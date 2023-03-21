ABD tarihinde en büyük banka iflasları! Listede 10 banka var
ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinin ardından gözler tarihte batan en büyük bankalara çevrildi.
ABD'de batan en büyük 10 banka arasında Washington Mutual'dan Colonial Bank'a kadar birçok banka yer aldı.
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Washington Mutual (2008): 434 milyar dolar
Toplam varlığı 434 milyar dolar olan Washington Mutual 2008 yılında iflasını açıklamıştı
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Silicon Valley Bank (2023): 209 milyar dolar
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Signature Bank (2023): 110 milyar dolar
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