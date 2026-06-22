ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri petrolde düşüş getirdi
Petrol piyasası, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilerleme kaydetmesinin ardından düşüşe geçti. Katar ve Pakistan arabuluculuğundaki müzakereler arz endişelerini hafifletirken varil fiyatı 79 dolara geriledi.
Brent petrol varil başına 79 dolar seviyesine gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol 75 dolar civarında işlem görüyor. Brent kontratları seans öncesinde yüzde 2,2 oranında değer kazanmasına rağmen artan işlem hacmiyle yönünü aşağı çevirdi. Pazartesi seansının ilk 10 dakikasında 11 bini aşkın Brent sözleşmesi el değiştirdi. Küresel gösterge vadesi, nisan başından beri daralmasına rağmen geriye dönük fiyatlamada (backwardation) hafif bir genişleme gösterdi.
Washington ve Tahran heyetleri, İsviçre'deki müzakerelerde 60 günlük nihai anlaşma yol haritası üzerinde uzlaştı. Katar ve Pakistan arabuluculuğunda yürütülen teknik görüşmeler hafta boyunca devam edecek. İsviçre'deki üst düzey toplantılar, tarafların geçen hafta imzaladığı mutabakat zaptının ardından gerçekleşti.
Trump tarafından İran'a yönelik yapılan yeni yaptırım tehdidine rağmen müzakereler pazartesi sabahına kadar sürdü. ABD'li üst düzey diplomatlar, görüşmelerin Hürmüz Boğazı bölgesini açık tutacak mekanizmaları ve güney Lübnan bölgesinde İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesi uygulamaya yönelik adımları kapsadığını bildirdi.
Küresel enerji piyasası ve Hürmüz Boğazı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsviçre'deki arabuluculuğun önemli sonuçlar verdiğini duyurdu. Araghchi, Lübnan bölgesindeki çatışmayı sonlandırmak için büyük mesafe katettiklerini ifade etti. Orta Doğu bölgesi tek başına dünyadaki petrol üretiminin üçte birini karşılıyor. Küresel rafineriler, savaş öncesi seviyelerin üzerinde seyreden fiyatlara karşı geçici çözümler buldu. Çatışmaların sona ereceğine dair iyimserlik, normalleşme beklentilerini hızlandırdı.
İran güçleri, İsrail'i Lübnan'daki ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı üzerinden geçişleri kapattığını iddia etmişti. Kapatma iddialarına rağmen hafta sonu boyunca su yolu üzerinden milyonlarca varil petrol sevkiyatı kesintisiz devam etti. Chubb Ltd. İcra Kurulu Başkanı Evan Greenberg, Fox News kanalına yaptığı değerlendirmede güvenlik koşullarını yorumladı. Greenberg, nakliye kanallarını açık tutma çabalarına rağmen güvenlik durumunun hala değişkenliğini koruduğunu belirtti.
Körfez petrol üreticileri kapasite artırımına hazırlanıyor
Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, piyasa beklentilerini analitik bir çerçevede değerlendirdi. Dhar, piyasaların Orta Doğu petrol akışının yeniden başlaması konusunda aşırı iyimser davrandığını ifade etti. Analistler, üretim belirsizlikleri ve armatörlerin bölgeye dönme konusundaki isteksizliklerinin arzı kısıtlayabileceğini öngörüyor. Olası bir barış anlaşması, dünyanın en büyük ithalatçısı Çin pazarındaki talep daralmasına rağmen piyasada arz dalgası yaratma potansiyeli taşıyor.
Hürmüz Boğazı kanalının tam olarak açılması halinde yaklaşık 80 milyon varil petrol küresel piyasalara hızla girecek. Basra Körfezi üreticileri üretim artışına hazırlanırken, Kuveyt daha önce ilan ettiği mücbir sebep bildirimlerini iptal etti. Abu Dhabi National Oil Co., müşterilerine Basra Körfezi içinden tedarik yüklemelerine yeniden başlamaları talimatını verdi. Şirket aynı zamanda bir dizi ihale aracılığıyla spot petrol satış işlemlerine devam ediyor.