ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri petrolde düşüş getirdi

Hürmüz Boğazı kanalının tam olarak açılması halinde yaklaşık 80 milyon varil petrol küresel piyasalara hızla girecek. Basra Körfezi üreticileri üretim artışına hazırlanırken, Kuveyt daha önce ilan ettiği mücbir sebep bildirimlerini iptal etti. Abu Dhabi National Oil Co., müşterilerine Basra Körfezi içinden tedarik yüklemelerine yeniden başlamaları talimatını verdi. Şirket aynı zamanda bir dizi ihale aracılığıyla spot petrol satış işlemlerine devam ediyor.