ABD verisi açıklandı, altın yükseldi
ABD'de haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Zayıf istihdam verileri ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle güvenli liman talebi artarken, ons altın 4.118 dolara, gram altın ise 6 bin 194 TL'ye yükseldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de açıklanan haziran ayı tarım dışı istihdam verisi, piyasalarda altın fiyatlarını destekledi. Tarım dışı istihdamın 57 bin kişi artarak beklentilerin altında kalması, iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret ederken, işsizlik oranının yüzde 4,2'ye gerilemesi dikkat çekti.
Öte yandan İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı odaklı yürütülen dolaylı görüşmelerin ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de piyasalarda güvenli liman arayışını güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların altına yönelmesi fiyatlarda yükselişi beraberinde getirdi.
Ons altın 4.118 dolara yükseldi
Veri öncesinde 4.065 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, ABD istihdam verisinin ardından 4.118 dolara yükseldi.
Yurt içinde ise gram altın 6 bin 100 TL'den 6 bin 194 TL'ye çıktı.
Diğer altın türlerinde de benzer yükselişler görüldü. Çeyrek altın 10 bin 67 TL'den 10 bin 214 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 40 bin 39 TL'den 40 bin 639 TL'ye yükseldi.
22 ayar bileziğin gram fiyatı da 5 bin 602 TL seviyesinden 5 bin 683 TL'ye çıktı.