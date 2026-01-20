ABD'de 35 aylık asgari ücretle ev alınabilecek 10 şehir
ABD’de asgari ücretle tam zamanlı çalışan birinin aylık net geliri ortalama 2 bin 400 dolar civarında... Ülkede konut fiyatları maaş artışlarını geride bırakırken, Realtor.com verilerine göre bazı küçük ve orta ölçekli şehirlerde yıllık 85 bin doların (yaklaşık 35 aylık asgari ücret) altında gelire sahip haneler hâlâ “bütçeyi zorlamadan” ev sahibi olabiliyor.
ABD’de asgari ücretle tam zamanlı çalışan birinin aylık net geliri ortalama 2 bin 400 dolar civarında... Ülkede konut fiyatları maaş artışlarını geride bırakırken, Realtor.com verilerine göre bazı küçük ve orta ölçekli şehirlerde yıllık 85 bin doların (yaklaşık 35 aylık asgari ücret) altında gelire sahip haneler hâlâ “bütçeyi zorlamadan” ev sahibi olabiliyor.
ABD genelinde konut fiyatları, ücretlerden daha hızlı yükselerek birçok aile için ev sahibi olmayı zorlaştırdı. Özellikle kıyı bölgelerindeki büyük metropoller, yüksek fiyatlar nedeniyle orta gelirli haneleri konut piyasasının dışına itiyor.
Realtor.com’a göre ABD’de tipik bir evi satın almak için gerekli gelir düzeyi bazı kentlerde 85 bin doların altında kalıyor. Bu durum, birçok bölgede altı haneli gelir seviyelerinin gerektiği piyasada “nadir bir avantaj” olarak değerlendiriliyor.
Pittsburgh, Pennsylvania
Realtor.com listesinin zirvesinde yer alan Pittsburgh, ülkede ev almak için en düşük gelir gerektiren şehir olarak öne çıkıyor. Ortalama bir konutun satın alınabilmesi için yıllık yaklaşık 65 bin dolar gelir yeterli görülüyor.
Cleveland, Ohio
Cleveland’da konut fiyatları, 70 bin doların altında kazanan hanelerin dahi ev alabilmesine imkân tanıyor. Orta Batı’nın genel “daha erişilebilir konut” trendi burada da kendini gösteriyor.
Detroit, Michigan
Detroit’te tipik bir ev için gereken yıllık gelir 65–70 bin dolar bandında bulunuyor. Bazı bölgelerde ilgi artsa da genel fiyat seviyesi orta gelirli alıcıları hâlâ destekliyor.
Buffalo, New York
Buffalo’da ev sahibi olmak için gereken gelir 85 bin doların altında kalıyor. New York eyaletindeki büyük şehirlerin pahalı yapısına kıyasla Buffalo daha makul fiyatlarla dikkat çekiyor.
St. Louis, Missouri
St. Louis’te konut fiyatları, tipik bir alıcının 85 bin doların altında gelirle ev sahibi olabilmesine olanak sağlıyor. Şehir, bölgedeki büyük metropoller arasında avantajlı konumda.
Birmingham, Alabama
Birmingham, mortgage koşullarını zorlamadan 85 bin dolar altı gelirle ev almanın mümkün olduğu şehirlerden biri olarak listede yer aldı.
Louisville, Kentucky
Louisville’de ortalama konut fiyatları da yıllık gelir ihtiyacını 85 bin doların altında tutuyor. Daha büyük Güney şehirlerinde fiyatlanan alıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.
Indianapolis, Indiana
Indianapolis’te görece ekonomik konut fiyatları, 85 bin doların altında geliri olan haneler için ev sahibi olmayı mümkün kılıyor.
Oklahoma City, Oklahoma
Oklahoma City, ulusal ortalamalara kıyasla daha uygun fiyatlarıyla düşük gelir grubunda konut erişimini sürdüren şehirlerden.
Memphis, Tennessee
Memphis’te de tipik bir ev için gereken gelir 85 bin dolar eşiğinin altında kalıyor. Bu tablo, Güney eyaletlerinin bazı bölgelerinde konut erişilebilirliğinin sürdüğünü gösteriyor.