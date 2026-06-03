ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu
Yaz tatili yaklaşırken, tatili çalışarak fırsata çevirmeye çalışan gençler kazancın en yüksek olduğu ülkeleri ve işleri araştırmaya başladı. ABD her yaz on binlerce genç için hem dil öğrenimi hem de yarı zamanlı iş imkanı sunarken saatlik kazancı en yüksek işler belli oldu.
Resume Genius, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine dayanarak gençler için en yüksek maaşlı işleri belirledi.
İşte istihdama ve saatlik ücrete göre ABD'de en çok kazandıran işler...
1. Otomobil teknisyeni
Ortalama saatlik ücret: 23,88 dolar
İşe alınan genç sayısı: 44 bin
2. Çocuk Bakıcısı
Ortalama saatlik ücret: 23,08 dolar
3. Perakende sorumlusu
Ortalama saatlik ücret: 22,75 dolar
İşe alınan genç sayısı: 37 bin
4. Antrenör-gözlemci
Ortalama saatlik ücret: 22,08 dolar
İşe alınan genç sayısı: 60 bin
5. Yemek servisi sorumlusu
Ortalama saatlik ücret: 20,20 dolar
İşe alınan genç sayısı: 25 bin
6. Öğretmen
Ortalama saatlik ücret: 19,27 dolar
İşe alınan genç sayısı: 19 bin
7. Raf düzenleme elemanı
Ortalama saatlik ücret: 18,72 dolar
İşe alınan genç sayısı: 188 bin
8. Bahçıvan
Ortalama saatlik ücret: 18,31 dolar
İşe alınan genç sayısı: 74 bin
9. Garson
Ortalama saatlik ücret: 16,23 dolar
İşe alınan genç sayısı: 360 bin
10. Bebek bakıcısı
Ortalama saatlik ücret: 15,41 dolar
İşe alınan genç sayısı: 101 bin