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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu

Yaz tatili yaklaşırken, tatili çalışarak fırsata çevirmeye çalışan gençler kazancın en yüksek olduğu ülkeleri ve işleri araştırmaya başladı. ABD her yaz on binlerce genç için hem dil öğrenimi hem de yarı zamanlı iş imkanı sunarken saatlik kazancı en yüksek işler belli oldu.

ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 1

Resume Genius, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine dayanarak gençler için en yüksek maaşlı işleri belirledi.

İşte istihdama ve saatlik ücrete göre ABD'de en çok kazandıran işler...

 

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 2

1. Otomobil teknisyeni

Ortalama saatlik ücret: 23,88 dolar

İşe alınan genç sayısı: 44 bin

 

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 3

2. Çocuk Bakıcısı

Ortalama saatlik ücret: 23,08 dolar

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 4

3. Perakende sorumlusu

Ortalama saatlik ücret: 22,75 dolar

İşe alınan genç sayısı: 37 bin

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 5

4. Antrenör-gözlemci

Ortalama saatlik ücret: 22,08 dolar

İşe alınan genç sayısı: 60 bin

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 6

5. Yemek servisi sorumlusu

Ortalama saatlik ücret: 20,20 dolar

İşe alınan genç sayısı: 25 bin

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 7

6. Öğretmen

Ortalama saatlik ücret: 19,27 dolar

İşe alınan genç sayısı: 19 bin

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 8

7. Raf düzenleme elemanı

Ortalama saatlik ücret: 18,72 dolar

İşe alınan genç sayısı: 188 bin

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 9

8. Bahçıvan

Ortalama saatlik ücret: 18,31 dolar

İşe alınan genç sayısı: 74 bin

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 10

9. Garson

Ortalama saatlik ücret: 16,23 dolar

İşe alınan genç sayısı: 360 bin

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ABD'de gençler için en yüksek maaşlı 10 iş belli oldu - Resim: 11

10. Bebek bakıcısı

Ortalama saatlik ücret: 15,41 dolar

İşe alınan genç sayısı: 101 bin

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