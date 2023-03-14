ABD'deki banka iflasları ne anlama geliyor? İşte 3 soruda merak edilenler

ABD'de 2008 yılından bu yana el konulan en büyük banka olan SVB'nin çöküşünde Fed'in faiz artırımlarının da rolü olduğu için politika faizinin gelecek aylardaki seyri hakkındaki beklentiler de değişti.

ABD'li düzenleyici kuruluşların bankalara ek kaynak sağlamak için attıkları adımların ardından Biden hem yatırımcılara hem de banka müşterilerine güven telkin edici açıklamalarda bulundu. Ancak bu adımlar, bankadaki sorunların başka ülkelere de sıçrayacağı endişelerini yatıştıramadı.