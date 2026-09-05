ABD'den gelen tek veri Bitcoin'de dengeleri değiştirdi
ABD'de beklentileri aşan istihdam verileri, Fed'in yeniden faiz artırabileceği endişesini güçlendirerek Bitcoin'in yükselişini kesti. Hafta başında 82 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, 80 bin doların altına gerilerken, spot Bitcoin fonlarına yüz milyonlarca dolarlık giriş de düşüşü önleyemedi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de istihdamın beklentileri aşması, Fed'in yeniden faiz artırabileceğine yönelik endişeleri güçlendirerek Bitcoin'de düşüşe yol açtı. Hafta başında yaklaşık 82 bin 300 dolara kadar yükselen Bitcoin, cumartesi günü yüzde 1,67 değer kaybederek 79 bin 701 dolara geriledi.
Böylece mayıstan bu yana görülmeyen seviyelere ulaşan Bitcoin'in toparlanması kesintiye uğradı. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü girişler de fiyatın 80 bin doların altına inmesini önleyemedi.
Fed'in faiz artırma ihtimali güçlendi
ABD'de ağustos ayı tarım dışı istihdamı 162 bin artarak 56 binlik beklentinin belirgin şekilde üzerine çıktı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesini korudu. Verinin ardından piyasalarda Fed'in bu ay 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine verilen olasılık yüzde 52'den yüzde 59'a yükseldi. ABD Hazine tahvili getirileri ile dolar da yukarı yönlü hareket etti.
Faizlerin yükselmesi, tahvil getirilerini daha cazip hale getirirken finansal koşulları sıkılaştırarak Bitcoin gibi riskli varlıkları baskılayabiliyor. Bu nedenle piyasaların odağında şimdi ABD'nin açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in 16 Eylül'de vereceği faiz kararı bulunuyor.
Bitcoin ETF'lerine güçlü para girişi
Para politikasına ilişkin kaygılara karşın kurumsal yatırımcıların talebi sürüyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, 3 Eylül'de toplam 730,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Son sekiz ila dokuz ayın en yüksek günlük girişine karşılık gelen bu tutar, 2026'nın da üçüncü en büyük günlük girişi oldu. Bunun yaklaşık 454 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonunda toplandı.
Ağustostaki güçlü toparlanmayı izleyen fon girişleri, faiz belirsizliğine rağmen kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor. Bitcoin'in kısa vadeli seyrinde bu talebin desteği ile Fed'in politikayı sıkılaştırma ihtimalinin yarattığı baskının etkili olması bekleniyor.
Kısa vadeli yatırımcıların maliyeti geriledi
Zincir üstü veriler, yakın dönemde Bitcoin alanların son yükselişe mayıs ayına kıyasla daha avantajlı bir maliyetle katıldığını ortaya koydu. Kısa vadeli yatırımcıların mayısta yaklaşık 78 bin 713 dolar olan ortalama alım maliyeti, 71 bin 188 dolar civarına indi. Maliyetteki bu düşüş, söz konusu yatırımcıların kâr marjını genişletti.
El Salvador'un Bitcoin varlıklarına IMF açıklaması
El Salvador'un Bitcoin birikimi de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklamasıyla yeniden gündeme taşındı. IMF, ülkenin kredi programı kapsamında incelenen varlık artışının yeni kamu harcamalarından değil, özel bağışlardan sağlandığını bildirdi.
Ülkenin kamuya açık takip paneline göre toplam Bitcoin varlığı 7 bin 764 BTC'yi aştı. El Salvador, IMF'nin değerlendirmesine rağmen “günde bir BTC” stratejisini kamuoyunda öne çıkarmaya devam ediyor.
Altcoinlerde düşüş ağırlık kazandı
Cumartesi günü kripto para piyasasının genelinde kayıplar öne çıktı. Dünyanın ikinci büyük kripto parası Ether yüzde 2,52 gerileyerek 2.457,87 dolara, üçüncü sıradaki XRP ise yüzde 3,07 düşüşle 1,4077 dolara indi.
Solana yüzde 1,38 değer kaybederken Cardano, yüzde 3,39 gerilemeyle 0,2136 dolardan işlem gördü. BNB ise genel eğilimden ayrışarak yüzde 4,48 yükseldi ve 750,97 dolara ulaştı. Meme tokenlar tarafında Dogecoin yüzde 1,94 düşerken, TRUMP yatay bir seyir izledi.