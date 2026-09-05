ABD'den gelen tek veri Bitcoin'de dengeleri değiştirdi

Bitcoin ETF'lerine güçlü para girişi

Para politikasına ilişkin kaygılara karşın kurumsal yatırımcıların talebi sürüyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, 3 Eylül'de toplam 730,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Son sekiz ila dokuz ayın en yüksek günlük girişine karşılık gelen bu tutar, 2026'nın da üçüncü en büyük günlük girişi oldu. Bunun yaklaşık 454 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonunda toplandı.