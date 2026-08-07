ABD'den gelen veri altını ateşledi! Fiyatlar bir anda sıçradı
ABD'de tarım dışı istihdamın artış beklentisine karşın gerilemesi, değerli metal piyasalarında sert yükseliş getirdi. Ons altın dakikalar içinde yüzde 3'ten fazla değer kazanırken gram altın 6 bin 700 lira sınırına dayandı. Gümüşteki yükseliş ise yüzde 5'i aştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasaların haftalardır beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi, altın fiyatlarında sert bir harekete yol açtı. İstihdamın beklentilerin aksine azalmasıyla ons altındaki günlük yükseliş yüzde 3'ü aşarken gram altın 6 bin 700 lira seviyesine yaklaştı.
Saat 16.00 itibarıyla ons gümüş de önceki kapanışa göre yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 64,71 dolara çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre tarım dışı istihdam, temmuz ayında 23 bin kişi azaldı. Piyasalarda 85 bin kişilik artış bekleniyordu. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.
Ons altın dakikalar içinde sıçradı
İstihdam verisi öncesinde 4 bin 250-4 bin 300 dolar aralığında dengelenen ons altın, rakamların açıklanmasının ardından hızla yükseldi. Güçlenen alımlarla 4 bin 350 dolar bandını aşan değerli metal, 4 bin 361 doların üzerine çıktı.
Hareketin kısa sürede gerçekleşmesi piyasaların dikkatini çekerken, önceki işlem gününde COMEX ağustos vadeli altın kontratının 4 bin 242 dolardan kapanmış olması yükselişin boyutunu daha belirgin hâle getirdi.
Altında kritik eşik 4 bin 390 dolar
Teknik göstergeler, ons altında yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Fiyatın Bollinger Bandı'nın (fiyatın olağan hareket aralığını gösteren teknik analiz göstergesi) 4 bin 272 dolardaki üst sınırının üzerinde kalması, talebin güçlü olduğunu gösterirken Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 66 seviyesine çıkması aşırı alım bölgesine yaklaşıldığını ortaya koyuyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 390 dolar ilk önemli direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması, yükselişin güç kazanmasını sağlayabilir.
Olası geri çekilmelerde ise 4 bin 272 dolar ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında sırasıyla 4 bin 86 dolar ve 4 bin dolar takip edilecek. Yatırımcılar şimdi, istihdam verisiyle başlayan hızlı yükselişin kalıcı olup olmayacağına odaklanıyor.
Fed beklentileri değişti
Beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verisi, ABD iş gücü piyasasında yavaşlama yaşandığı şeklinde yorumlandı. Bunun ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımından uzaklaşabileceği veya ekonomiyi desteklemek amacıyla faiz indirimine yönelebileceği ihtimalini daha güçlü fiyatlamaya başladı.
Faiz beklentilerinin gerilemesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri ve dolar endeksi düştü. Faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetinin azalması ve doların zayıflaması, değerli metale yönelik talebi artırdı.