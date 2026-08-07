ABD'den gelen veri altını ateşledi! Fiyatlar bir anda sıçradı

Olası geri çekilmelerde ise 4 bin 272 dolar ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında sırasıyla 4 bin 86 dolar ve 4 bin dolar takip edilecek. Yatırımcılar şimdi, istihdam verisiyle başlayan hızlı yükselişin kalıcı olup olmayacağına odaklanıyor.