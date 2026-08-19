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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde geri alım miktarını artıracağını açıklamasının ardından tahvil piyasasında yaşanan sert hareket altın fiyatlarına da yansıdı. Ons altın saat 15.00 sıralarında 4 bin 365 dolar seviyesinde bulunurken, yaklaşık 1,5 saat içinde 4 bin 460 doların üzerine çıktı. Ons altın gün içi ise 4 bin 324 dolarlık dipten gelirken gram altında da yükseliş paralel olarak hızlandı.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 1

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik likidite destekli geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurması küresel piyasalarda hareketliliği artırdı. 10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde operasyon başına azami geri alım tutarının 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Yeni uygulamanın 9 Eylül'de başlaması bekleniyor.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 2

ABD tahvillerinde sert ralli

Kararın ardından son dönemde yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kalan uzun vadeli ABD tahvillerine alım geldi. 30 yıllık tahvil getirisi 9 baz puana varan düşüşle yüzde 5,19 seviyesine kadar geriledi. ABD'nin 30 yıllık tahvil getirileri geri alım kararı öncesinde 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere çıkmıştı.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 3

Hazine'nin hamlesi, özellikle uzun vadeli tahvil piyasasındaki likiditeyi desteklemeyi amaçlıyor. Tahvil fiyatları yükselirken getirilerdeki hızlı geri çekilme, değerli metaller tarafındaki hareketle aynı zaman dilimine denk geldi.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 4

Ons altın 1,5 saatte 95 dolar yükseldi

Altın fiyatlarında öğleden sonra yükseliş hız kazandı. Ons altın saat 15.00 civarında 4 bin 365 dolar seviyesinde işlem görürken, saat 16.30 itibarıyla 4 bin 460 dolar seviyesine ulaştı. Böylece ons altında yaklaşık 1,5 saat içinde 95 dolarlık, yaklaşık yüzde 2,2'lik yükseliş gerçekleşti.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 5

Saat 16.31 itibarıyla ons altın günlük bazda yüzde 2,92 yükselişle 4 bin 461 dolar civarında işlem gördü. Ons altın gün içinde 4 bin 324 dolara kadar geriledikten sonra yeniden alımlarla karşılaştı.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 6

Gram altın da yükseldi

Ons altındaki sert hareket iç piyasadaki altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6 bin 821,77 TL, satış fiyatı ise 6 bin 822,71 TL seviyesinde bulunurken günlük yükseliş yüzde 2,98'e ulaştı.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 7

Aynı dakikalarda çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 103 TL, yarım altının satış fiyatı 22 bin 190 TL, tam altının satış fiyatı 44 bin 236 TL ve Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44 bin 235 TL seviyesinde kaydedildi.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 8

Altında sıradaki hareketi Fed belirleyebilir

Altın yatırımcılarının önünde şimdi günün ikinci büyük gelişmesi bulunuyor. ABD Merkez Bankası, 28-29 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını TSİ 21.00’de yayımlayacak.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 9

Fed son toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Tutanaklarda enflasyon, petrol fiyatları, ekonomik büyüme ve önümüzdeki aylardaki faiz görünümüne ilişkin ifadeler yakından izlenecek.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 10

Özellikle Fed üyelerinin faiz artışı ihtimaline ne kadar ağırlık verdiği, tahvil faizlerinde bugünkü düşüşün devam edip etmeyeceğini belirleyebilir. Tutanakların daha sıkı para politikası sinyali vermesi uzun vadeli faizleri yeniden yukarı taşıyarak altında satış baskısı yaratabilir.

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ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı - Resim: 11

Buna karşılık faiz artışı konusunda daha temkinli bir tablo ortaya çıkması, Hazine’nin geri alım kararının ardından başlayan tahvil rallisini destekleyebilir. Bu durumda altının 4.450 dolar üzerindeki hareketinin kalıcılığı açısından yeni bir zemin oluşabilir.

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