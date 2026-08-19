ABD’den tahvil hamlesi geldi: Altın fiyatları bir anda fırladı

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik likidite destekli geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurması küresel piyasalarda hareketliliği artırdı. 10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde operasyon başına azami geri alım tutarının 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Yeni uygulamanın 9 Eylül'de başlaması bekleniyor.