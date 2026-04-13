AB'den kripto para reformu

Avrupa Merkez Bankası, kripto piyasasında köklü değişim için düğmeye bastı. Yeni planla tüm büyük platformlar tek bir çatı altında denetlenecek.

Giray Topçular
Avrupa Birliği’nde kripto varlıklara yönelik denetim yapısında büyük bir dönüşüm gündemde.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), kripto piyasasının daha sıkı ve bütüncül şekilde denetlenmesi için yetkilerin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’ne (ESMA) devredilmesini destekledi.

Halihazırda yürürlükte olan MiCA düzenlemesine göre kripto şirketleri, lisans aldıkları ülkenin denetimi altında faaliyet gösteriyor.

Ancak bu durum, firmaların daha esnek kurallara sahip ülkeleri tercih etmesine yol açarak sistemde boşluklar oluşturdu. İrlanda, Lüksemburg ve Almanya gibi ülkeler bu açıdan öne çıkıyor.

Önerilen reformla birlikte, sınır ötesi faaliyet gösteren büyük kripto platformları doğrudan ESMA tarafından denetlenecek.

Böylece tüm Avrupa genelinde aynı kurallar geçerli olacak ve düzenleyici farklılıkların önüne geçilecek.

Yeni sistem, kripto borsaları ve hizmet sağlayıcılar için önemli değişiklikler getiriyor.

Şirketler artık lisans almak için ülke seçme avantajını kaybedecek ve daha sıkı denetime tabi olacak. Özellikle büyük ve sistemik risk taşıyan platformlar daha yakından izlenecek.

ECB, geleneksel bankaların kripto sektörüne artan ilgisinin riskleri büyüttüğüne dikkat çekiyor.

Kripto piyasasındaki olası dalgalanmaların finans sistemine yayılmasını önlemek için merkezi denetimin kritik olduğu vurgulanıyor.

Reform henüz kesinleşmiş değil. AB üyesi ülkeler ve yasa yapıcılar tarafından değerlendirme süreci devam ediyor.

Özellikle Malta gibi bazı ülkeler, mevcut MiCA düzenlemesinin henüz çok yeni olduğunu ve bu kadar hızlı bir yetki devrinin erken olabileceğini savunuyor.

Yeni düzenleme, küçük ve esnek regülasyonlara sahip ülkelerin rekabet gücünü azaltabilir. Buna karşın daha şeffaf ve güvenilir bir piyasa yapısının oluşması bekleniyor.

 Uzmanlara göre merkezi denetim modeli, uzun vadede piyasa istikrarını artırabilir.  Ancak kısa vadede şirketler için maliyetlerin artması ve uyum süreçlerinin zorlaşması bekleniyor. Avrupa’nın kripto vizyonu ise daha net: Daha fazla kontrol, daha az risk.



