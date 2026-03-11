Google Haberler

ABD’nin milyarder kadınları: Servetlerinin toplamı dudak uçuklatıyor!

ABD'de milyarderler kulübü büyürken kadınların payı da dikkat çekici şekilde artıyor. Verilere göre ülkede 981 erkek milyardere karşılık 154 kadın milyarder bulunuyor. Ancak kadınların ortalama serveti erkeklerle neredeyse aynı seviyede. Son yıllarda özellikle kendi işini kurarak zengin olan kadınların sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Remziye Karakuş
Servet analiz şirketi Altrata’ya göre ABD’de toplam 154 kadın milyarder bulunuyor. Bu sayı erkek milyarderlerin oldukça gerisinde olsa da kadınların ortalama serveti yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde. ABD’nin en zengin kadını Alice Walton. Walmart kurucusu Sam Walton’ın kızı olan Walton’un serveti yaklaşık 138 milyar dolar seviyesinde.

ABD’de bazı kadın milyarderler servetlerini aile şirketlerinden miras aldı:
Ronda Stryker (8,4 milyar dolar)

Helen Johnson-Leipold (4,4 milyar dolar)

June Hunt (2,5 milyar dolar)

ABD’de servetini kendi kurduğu veya yönettiği şirketlerle kazanan kadınların sayısı hızla artıyor. Fidelity Investments CEO’su Abigail Johnson yaklaşık 38,7 milyar dolarlık servetiyle bu kategorinin zirvesinde.

İş dünyasında öne çıkan diğer isimler arasında Diane Hendricks (22,3 milyar dolar), Lynsi Snyder (8,9 milyar dolar) ve Judy Faulkner (7,8 milyar dolar) yer alıyor.

Bazı milyarder kadınlar ise servetlerini boşanma veya miras sonrası elde etti. Miriam Adelson (37,1 milyar dolar) ve MacKenzie Scott (31,1 milyar dolar) bu listenin en zengin isimleri arasında.

Microsoft kurucusu Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates, yaklaşık 23,3 milyar dolarlık servetiyle ABD’nin en zengin kadınları arasında yer alıyor.

Müzik ve eğlence dünyasında da milyarder kadınlar var. Kim Kardashian ve Taylor Swift yaklaşık 1,8 milyar dolar, Rihanna ise yaklaşık 1 milyar dolar servete sahip.

