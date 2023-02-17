Açıklamalar art arda geliyor: Hangi şirket ne kadar geri alım yapacak? Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından kapatılan Borsa İstanbul’da yaşanan kayıpların telafisi amacıyla hisse geri alımı yapan şirketlere yenileri ekleniyor. İşte hisse geri alımı yapan şirketler…



Vakıfbank hissedarın yatırımlarının değerinin korunması ve bankanın hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla hisse geri alım limitini artırma kararı aldığını duyurdu. Banka, geri alım programı çerçevesinde 500 milyon TL olarak belirlenen fonu 1 milyar TL olarak revize etti. 1 | 24

Türk Hava Yolları üç yıllık hisse geri alım programı duyurdu. THY geri alım için 9 milyar TL fon ayırdı. Geri alınacak azami hisse sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5’i ile sınırlandırılmasına karar verildi. 2 | 24

Şekerbank azami fon tutarı 105 milyon TL olan hisse geri alım programı açıkladı. 3 | 24