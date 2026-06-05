AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Milyonlarca emekli şimdi bu oranlara ulaşmak istiyor ve "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusuna cevap arıyor.
Temmuz ayında emekliye zam yapılacak. En önemli verilerden biri olan mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıkladı. Gelen veriler sonrası "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusu art arda geliyor.
Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da ilan etti ve bu rakamlar sonrası emeklinin maaş zammı yüzde 16.6 olacak.
2026 yılının beşinci enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık olarak ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.