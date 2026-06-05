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AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Milyonlarca emekli şimdi bu oranlara ulaşmak istiyor ve "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusuna cevap arıyor.

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AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? - Resim: 1

Temmuz ayında emekliye zam yapılacak. En önemli verilerden biri olan mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıkladı. Gelen veriler sonrası "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusu art arda geliyor.

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AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? - Resim: 2

Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da ilan etti ve bu rakamlar sonrası emeklinin maaş zammı yüzde 16.6 olacak.

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AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? - Resim: 3

2026 yılının beşinci enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık olarak ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.

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