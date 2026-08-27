Adana'da doktorlar tarlaya girdi: Verim yüzde 50 artacak
Adana’da 282 doktorun yer aldığı kooperatif, zeytinliklere kurduğu yapay zekâ destekli sensörlerle su ve gübre kullanımını kontrol altına aldı. Yeni yöntemle geçen yıl 10 ton olan zeytinyağı üretiminin bu yıl 15 tona çıkarılması hedefleniyor.
Adana’da bir grup doktorun kurduğu Tabipler Tarım Kooperatifi, zeytin üretiminde yapay zekâ destekli sisteme geçti. Bahçeye yerleştirilen sensörlerle ağaçların su ve gübre ihtiyacı uzaktan takip edilirken, uygulamayla ürün miktarı ve kalitesinin artırılması hedefleniyor.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, meslektaşlarıyla birlikte 2023 yılında Tabipler Tarım Kooperatifini hayata geçirdi.
Üye sayısı 282’ye ulaşan kooperatif, İmamoğlu ilçesindeki 500 dönümlük arazide zeytin, susam, badem, buğday, domates ve patlıcan başta olmak üzere çeşitli tarım ürünleri yetiştirmeye başladı.
Zeytinlikte dijital tarım dönemi
Kooperatif üyesi doktorlar, ürün veren 135 dönümlük zeytinliğin 100 dönümünde iklim değişikliğine uyumlu, erozyonu önleyen ve su ile besin kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan “dijital tarım modeli” uygulamak amacıyla Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi’ni (SoGreen) hazırladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen proje, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.
Proje kapsamında zeytin ağaçlarının su ve gübre ihtiyacını belirlemek amacıyla bahçeye yapay zekâ destekli sensörler kuruldu. Yağmur suyunun biriktirilerek tarımsal üretimde kullanılması için de havuz oluşturuldu.
Toprağın altına yerleştirilen sensör alıcılarından sağlanan veriler, uzaktan bağlantı sistemi üzerinden izlenmeye başlandı. Böylece ihtiyaç dışı sulama ve gübrelemenin önüne geçilirken, üreticiler hem girdi maliyetinden hem de zamandan tasarruf etti.
Projeye 2 milyon liralık fon
Tabipler Tarım Kooperatifi Başkanı Ahmet Rıza Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Bankasının sağladığı 2 milyon liralık fonla yapay zekâ sistemi ve sensörlerin kurulduğunu belirtti. Şahin, proje kapsamında yağmur suyu hasadı ile zeytin dallarının kırılıp fermente edilmesine dayanan biyolojik kompost çalışmaları da gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kooperatifin en önemli faaliyet alanlarından birinin zeytin üretimi olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Zeytin ve zeytinyağlarımızda kaliteyi yükseltmek için günümüzdeki dijital tarım uygulamalarından biz de faydalanmak istedik. Artık zeytinlerimizin ihtiyaçlarını uzaktan görebiliyor, her an besin ve su seviyelerini takip edebiliyoruz. Yapay zeka, daha kaliteli zeytinyağına ulaşmamızda etkili olacak. Karbon tüketimi azalacaktır çünkü daha az gübre tüketeceksiniz, sulama için daha az mazot ve enerji harcayacaksınız."
Zeytinyağı üretiminde yüzde 50 artış hedefi
Biriktirilecek yağmur suyunun üretimde değerlendirileceğini aktaran Şahin, yeni yöntemle zeytinyağı veriminde önemli bir artış beklediklerini dile getirdi.
Şahin, "Buradan geçen yıl 10 ton zeytinyağı elde etmiştik. Bu yıl ise bu yöntemle 15 ton zeytinyağı elde edeceğiz. Böylece verimimiz günden güne artacak. Önümüzdeki sene daha da yüksek bekliyoruz" dedi.
Üretim süreci QR kodla izlenebilecek
Yapay zekâ destekli sistemin yalnızca verimi değil, ürün kalitesini de yükselteceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Meyvenin sağlıklı şekilde ağaçta büyümesi, zarara uğramaması gerekiyor. Toplandıktan sonra da mikrobiyolojik veya biyokimyasal bozulmaya uğramadan 2 saat içinde sıkıma götürülüp yağın kaliteli şekilde elde edilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar bize bunu sağlayacak, zeytinyağımızın da kalitesini artıracak. En kısa zamanda zeytinyağı şişelerimizin üzerine QR kod ekleyeceğiz. Tüketicilerimiz bu kodu okuttuğunda bütün sürecin nasıl gerçekleştiğini izleyebilecekler."
Kooperatif bünyesinde üretilen tarım ürünlerinin market ve internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığını anlatan Şahin, “dijital tarım modeli”ni üretim yapılan arazinin tamamında uygulamayı planladıklarını sözlerine ekledi.