Adana'da doktorlar tarlaya girdi: Verim yüzde 50 artacak

Kooperatifin en önemli faaliyet alanlarından birinin zeytin üretimi olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Zeytin ve zeytinyağlarımızda kaliteyi yükseltmek için günümüzdeki dijital tarım uygulamalarından biz de faydalanmak istedik. Artık zeytinlerimizin ihtiyaçlarını uzaktan görebiliyor, her an besin ve su seviyelerini takip edebiliyoruz. Yapay zeka, daha kaliteli zeytinyağına ulaşmamızda etkili olacak. Karbon tüketimi azalacaktır çünkü daha az gübre tüketeceksiniz, sulama için daha az mazot ve enerji harcayacaksınız."