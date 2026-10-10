Ağaçlardan tek tek topluyorlar: Kilosu 10 bin liradan satılıyor
Artvin'de metrelerce yükseklikteki ağaçlardan büyük zahmetle toplanan geleneksel ürün, kilosu 10 bin liraya satılıyor. Özellikle ileri yaştaki vatandaşların ilgi gösterdiği besin, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
Artvin'de köknar ağaçlarından büyük emekle elde edilen çam sakızı, kilogramı 10 bin liraya ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor. Yüksek ağaçlara tırmanılarak çakı yardımıyla toplanan ürün, özellikle geleneksel tüketim alışkanlıklarını sürdüren vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.
Bölgede çoğunlukla köylüler ve çobanlar tarafından ağustos ve eylül aylarında toplanan çam sakızı, zorlu koşullarda elde ediliyor. Boyları 15-20 metreye ulaşabilen ağaçlara çıkan vatandaşlar, sakızları tek tek çıkarıyor. Toplama işleminin hem tehlikeli hem de zahmetli olması, ürünün yüksek fiyatında etkili oluyor.
Kilogram fiyatı 10 bin liraya kadar çıkıyor
Artvin'de "köknar sakızı" adıyla da bilinen ürün, yörede uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle tüketiliyor. Bazı vatandaşlar çam sakızını öğüterek balla karıştırırken, satıcılar özellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerin ürüne daha fazla talep gösterdiğini ifade ediyor.
Ailesiyle birlikte 27 yıldır şarkütericilik yapan Erkan Büyük, köknar sakızının bölgede nesilden nesile aktarılan ürünler arasında bulunduğunu belirtti.
Büyük, "Köknar sakızı diye geçer, köknar ağacında bulunur. Yüksek rakımlı yerlerdeki ağaçlardan tek tek toplanır. Toplamak zahmetli ve zor bir iş. Ormanlık alanda ağaçlara çıkıldığı için riski de var. Çok emek gerektirmesi, fiyatının yüksek olmasının nedenlerinden biri. Kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Genellikle 50 yaş üstü insanlar bu tür ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Yeni nesil de kullanıyor ama büyüklerimiz daha çok tercih ediyor. Mide rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar, eskimiş çam sakızını alıp balla karıştırıyor. Sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce tüketerek rahatsızlıklarının hafiflediğini söylüyorlar. Bu, eski insanların günümüze taşıdığı geleneklerden biri. Bu ürünü Türkiye'nin bir çok iline kargo yapıyoruz. İsteyen karışım halinde isteyen ise çam sakızı yada, bal ayrı ayrı alıp karışımını kendi yapıyor." diye konuştu.
20 metrelik ağaçlara tırmanarak topluyorlar
Aktar ürünleri satışı yapan Selahattin Arslan ise çam sakızının elde edilmesinin ciddi emek gerektirdiğine dikkat çekti.
Arslan, "Çam sakızı işi oldukça zor bir iştir. Ağaçların üzerinde bulunur. Öyle ağaçlar var ki yükseklikleri 15-20 metreyi buluyor. Bu ağaçlara tırmanılarak çıkılır ve sakız çakı yardımıyla tek tek toplanır" ifadelerini kullandı.