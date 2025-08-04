Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralar yüzde kaç yükselecek? İşte yapılacak kira zammı

Kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in saat 10.00'da paylaştığı veriler sonrası ağustosta yapılacak kira zammı netleşti. Milyonlar şimdi bu oranı öğrenmek istiyor ve "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu" sorusuna cevap arıyor. 1 | 3

Kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK'in son verilerine göre, ağustos ayında kira sözleşmesi yenileyecek olanlar için uygulanacak zam oranı netleşti. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, kiracılar ve ev sahipleri için yeni dönemin üst sınırı belirlenmiş oldu. 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre hesaplanan bu oran, yüzde 41,13 olarak kayıtlara geçti. 2 | 3