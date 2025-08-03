Ağustos kira artış oranı: Kiralar ne kadar artacak?

Kira artış oranları merak ediliyor. TÜİK'in yarın saat 10.00'da açıklayacağı ÜFE-TÜFE rakamları sonrası ağustos ayının kira artış oranları belli olacak. Finans uzmanları beklentilerini açıklarken şimdi en çok "Kiralar ne kadar artacak" sorusunu yöneltiyor.

1 | 3