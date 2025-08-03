Ağustos kira artış oranı: Kiralar ne kadar artacak?
Türkiye İstatistik Kurumu yarın temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu verilerin ardından ağustos ayı kira artış oranları da netleşecek. Ev sahipleri ve kiracılar "Kiralar ne kadar artacak" sorusunu yöneltiyor.
Kira artış oranları merak ediliyor. TÜİK'in yarın saat 10.00'da açıklayacağı ÜFE-TÜFE rakamları sonrası ağustos ayının kira artış oranları belli olacak. Finans uzmanları beklentilerini açıklarken şimdi en çok "Kiralar ne kadar artacak" sorusunu yöneltiyor.
Ağustos kira artış oranı acıkandı mı?
Ağustos ayı kira artış oranları TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları sonrası netleşecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor. Bu veriler ışığında kira artış oranının yüzde 40'a düşmesi bekleniyor.
Temmuz ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar için en yüksek zam oranı %43,23 olarak belirlenmişti.