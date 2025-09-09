Google Haberler

Ağustosta yabancılar en çok bu 10 hissede işlem yaptı: En çok alınan ve satılan hisseler belli oldu

Yabancı yatırımcılar, Ağustos 2025’te Borsa İstanbul’da yıldız ve ana pazarda net 173,8 milyon dolarlık alım yaptı. SASA Polyester, Pegasus ve Coca-Cola İçecek’ten; Akbank, Türk Hava Yolları ve Ford Otosan'a kadar pek çok şirket yabancıların alım ve satım listelerinde üst sıralarda yer aldı. İşte Ağustos ayında yabancıların en çok sattığı ve aldığı 10 hisse senedi!

Yabancı yatırımcıların Ağustos 2025’te Borsa İstanbul’daki işlem tercihleri belli oldu. 

CNBC-e'nin haberine göre; yabancılar, yıldız ve ana pazarda toplamda net 173,8 milyon dolarlık alım yaptı.

📉 Yabancıların en çok sattığı 10 hisse (Ağustos 2025)

10 - Şişecam (SISE) – 19,3 milyon $

9 - Esenboğa Elektrik Üretim (ESEN) – 20,8 milyon $

8 - Derlüks Yatırım Holding (DERHL) – 21,1 milyon $

7 - Efor Çay (EFORC) – 22,0 milyon $

6 - MedicalPark (MPARK) – 25,6 milyon $

5 - Migros (MGROS) – 31,8 milyon $

4 - Koç Holding (KCHOL) – 50,2 milyon $

3 - Coca-Cola İçecek (CCOLA) – 56,3 milyon $

2 - Pegasus (PGSUS) – 67,6 milyon $

1 - SASA Polyester (SASA) – 91,1 milyon $

📈 Yabancıların en çok aldığı 10 hisse (Ağustos 2025)

10 - İş Bankası (ISCTR) – 42,7 milyon $

9 - Yapı Kredi (YKBNK) – 47,2 milyon $

8 - Ereğli Demir Çelik (EREGL) – 53,6 milyon $

7 - Tüpraş (TUPRS) – 59,8 milyon $

6 - Aselsan (ASELS) – 61,4 milyon $

5 - BİM (BIMAS) – 64,9 milyon $

4 - Garanti BBVA (GARAN) – 78,5 milyon $

3 - Ford Otosan (FROTO) – 84,2 milyon $

2 - Türk Hava Yolları (THYAO) – 95,7 milyon $

1 - Akbank (AKBNK) – 108,4 milyon $

