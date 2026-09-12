Aidatsız kredi kartı var ama masrafsız kullanım yok

Aidatsız kart ne demek





Aidatsız kredi kartı, yıllık üyelik ücreti alınmayan kart anlamına geliyor. Ancak bu ifade, kartla ilgili bütün işlemlerin tamamen ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Kart sahibi yıllık kart aidatı ödemese bile bazı hizmetlerde ayrı ücret kalemleriyle karşılaşabiliyor.

Bu nedenle kart seçerken yalnızca “aidatsız” ibaresine bakmak yetmiyor. Asıl önemli nokta, hangi hizmetin ücretsiz, hangisinin ücretli olduğunun sözleşme ve ücret tarifesinde açık biçimde yer alması oluyor.