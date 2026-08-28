Ailesinden kalan işi devraldı: 27 yaşındayken tam 8 kat büyüttü
Henüz 17 yaşındayken babasını ve ağabeyini kaybeden Büşra İşleker, traktörün direksiyonuna geçerek ailesinden kalan tarım işini devraldı. Borçları üretimden elde ettiği gelirle kapatan genç çiftçi, 70 dekarda başladığı çiftçiliği bugün 600 dekarda sürdürüyor.
Henüz 17 yaşındayken babasını ve ağabeyini kaybeden Büşra İşleker, traktörün direksiyonuna geçerek ailesinden kalan tarım işini devraldı. Borçları üretimle kapatan genç çiftçi, yıllar içinde işini büyüttü.
Konya’nın Karapınar ilçesinde çiftçilik yapan 27 yaşındaki Büşra İşleker, babasının vefatının ardından devraldığı 70 dekarlık tarım arazisini zamanla büyüterek üretim alanını 600 dekara çıkardı.
Henüz 17 yaşındayken babasını ve ağabeyini kaybeden İşleker, ehliyetini almasının ardından traktörün direksiyonuna geçti. Babasından kalan 70 dekarlık arazide üretime başlayan genç çiftçi, bir süre kalan borçları ödemek için mücadele etti.
Üretimden sağladığı gelirle borçlarını kapatan İşleker, kendisine ait araziyi 300 dekara kadar genişletti. Kiraladığı 300 dekarlık alanla birlikte bugün toplam 600 dekarda tarımsal üretim gerçekleştiriyor.
Babasından kalan üretimi büyüttü
Büşra İşleker, babasını kaybettiği dönemde üniversite sınavına hazırlandığını söyledi. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için babasından kalan arazilerde üretime devam ettiğini belirten İşleker, "Babam öldüğünde lise çağındayım, hiçbir şey bilmiyordum. Bildiğim tek şey okula gitmekti. Babamın yanında tarlada çalışıyordum ama bu kadar işin içinde değildim. Şu an kendimi çok güçlü, çok donanımlı hissediyorum. Bu işi daha da geliştirmeyi düşünüyorum" dedi.
Tohumun toprağa atılmasından hasada kadar üretimin her aşamasında yer aldığını aktaran İşleker; ayçiçeği, şeker pancarı, mısır ve buğday yetiştiriyor.
"Tarım hatayı kabul etmez"
Çalışmalarını çoğunlukla traktör kullanması için istihdam ettiği bir işçiyle yürüttüğünü ifade eden İşleker, şunları kaydetti:
"Çoğunlukla kendim bir işçiyle çalışıyorum. Çünkü tarım hatayı kabul etmez, sulama hatayı kabul etmez, toprağa ekilen üründe hiçbir şeyin geri dönüşü yok. Çok istikrarlı çalışmamız gerekiyor. Dönemsel olarak tarlaya saat 04.00'te gelip geceleri çıktığım oluyor. Sulamayı oturtmadığım sürece mahsuller asla verim vermez. Bir çiçek, bir çocuk yetiştirir gibi sürekli su vermemiz, ona bakmamız gerekiyor. Bu ürünlerin hastalığı oluyor, otu oluyor. Bunlara sürekli ilaçlama yapıyoruz. Kazançtan daha çok bitkileri sevdiğim için bu işi yapıyorum. Onlara bir zarar geldi mi çok üzülüyorum."
Hedefi teknolojiyle daha da büyümek
Teknolojik imkânlardan yararlanarak işlerini geliştirmeyi hedefleyen İşleker, kadınların her alanda güçlü olduğunu ve üretkenliklerinin çiftçilikte en üst seviyeye ulaştığını dile getirdi.
Genç kadınlara tarımla uğraşmalarını öneren İşleker, "Bir kere doğayla iç içeyiz. Kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Çünkü bir şey yetiştiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.