Ailesinden kalan işi devraldı: 27 yaşındayken tam 8 kat büyüttü

Babasından kalan üretimi büyüttü

Büşra İşleker, babasını kaybettiği dönemde üniversite sınavına hazırlandığını söyledi. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için babasından kalan arazilerde üretime devam ettiğini belirten İşleker, "Babam öldüğünde lise çağındayım, hiçbir şey bilmiyordum. Bildiğim tek şey okula gitmekti. Babamın yanında tarlada çalışıyordum ama bu kadar işin içinde değildim. Şu an kendimi çok güçlü, çok donanımlı hissediyorum. Bu işi daha da geliştirmeyi düşünüyorum" dedi.

Tohumun toprağa atılmasından hasada kadar üretimin her aşamasında yer aldığını aktaran İşleker; ayçiçeği, şeker pancarı, mısır ve buğday yetiştiriyor.