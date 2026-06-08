Akaryakıt istasyonunda alışveriş devri kapandı
Artan akaryakıt fiyatları sürücülerin harcama tercihlerini de değiştirdi. ABD'de yapılan değerlendirmeler, benzin istasyonlarında satılan birçok atıştırmalık ve içeceğin yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin gözünden düştüğünü ortaya koydu.
Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, sürücülerin sadece yakıt harcamalarını değil günlük tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor. Özellikle benzin istasyonlarında satılan atıştırmalık ürünler ve hazır gıdalar, artan fiyatlar nedeniyle daha az tercih edilmeye başlandı.
Uzmanlara göre sürücüler artık benzin istasyonlarından anlık alışveriş yapmak yerine marketlerden toplu alışveriş yapmayı veya ihtiyaçlarını evden karşılamayı tercih ediyor.
Küçük harcamalar bütçede daha fazla yer tutuyor
Araştırmada tekli paket et kuruları, enerji içecekleri, şişe sular, hazır sandviçler ve dilim pizzalar gibi ürünlerin fiyatlarının son yıllarda belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi.
Tüketiciler, benzin istasyonlarında satılan birçok ürünün market fiyatlarının oldukça üzerine çıkması nedeniyle alternatif arayışına yönelirken, özellikle kasa çevresindeki impulsif alışverişlerin de azaldığı belirtiliyor.
Şişe su ve kahve bile sorgulanıyor
Bir dönem sürücülerin yolculuk sırasında en sık satın aldığı ürünler arasında yer alan şişe su, kahve ve gazlı içecekler de artık daha dikkatli değerlendiriliyor. Birçok tüketici yeniden kullanılabilir su şişeleri taşımayı veya içeceklerini evden getirmeyi tercih ediyor.
Uzmanlar, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin küçük tutarlı harcamalarda bile tasarruf eğilimini güçlendirdiğini belirtiyor.
En çok vazgeçilen ürünler
Araştırmaya göre sürücülerin satın almaktan kaçındığı ürünler şöyle sıralanıyor:
-Enerji içecekleri
-Şişelenmiş gazlı içecekler
-Küçük paket cipsler
-Hazır sandviçler
-Dilim pizza
-Şişe su
-Kahve
-Protein barlar
-Dondurma ürünleri
-Kuruyemiş ve karışık atıştırmalık paketleri
-Kasada satılan çikolata ve şekerlemeler