Akaryakıt istasyonunda alışveriş devri kapandı

Şişe su ve kahve bile sorgulanıyor

Bir dönem sürücülerin yolculuk sırasında en sık satın aldığı ürünler arasında yer alan şişe su, kahve ve gazlı içecekler de artık daha dikkatli değerlendiriliyor. Birçok tüketici yeniden kullanılabilir su şişeleri taşımayı veya içeceklerini evden getirmeyi tercih ediyor.

Uzmanlar, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin küçük tutarlı harcamalarda bile tasarruf eğilimini güçlendirdiğini belirtiyor.