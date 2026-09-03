Akaryakıta yeni zam kapıda: Depo yüzde 10 daha pahalıya dolacak
Petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya yansımaya hazırlanıyor. Motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam beklenirken, artışın ardından bazı büyükşehirlerde fiyatların 90 TL'yi aşacağı öngörülüyor.
Jeopolitik gelişmelerin petrol arzına yönelik endişeleri artırması, küresel petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından Türkiye’de motorine yeni bir zam beklentisi oluştu. Motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu artışın 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
Bir gecede yüzde 10'a yakın artış
Motorine gelmesi beklenen 8,24 TL'lik zam, litre fiyatında tek seferde yaklaşık yüzde 10'luk yükselişe karşılık geliyor.
Fiyat artışının pompaya yansıması durumunda 50 litrelik bir otomobilin deposunu tamamen doldurmanın maliyeti 412 TL daha fazla olacak.
Bazı şehirlerde 90 TL'yi aşacak
Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının bazı büyükşehirlerde 90 TL sınırını aşacağı tahmin ediliyor.
Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,38 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 89,28 TL, Ankara'da 90,73 TL ve İzmir'de 90,71 TL olması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarının dağıtım şirketleri ve istasyonlara bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebileceği belirtiliyor.