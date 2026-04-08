Akaryakıtta daha önce hiç görülmemiş indirim: Petrol düştü, gözler tabelada
Orta Doğu’daki ateşkes gelişmeleri sonrası Brent petrolde sert düşüş yaşanırken, akaryakıt fiyatları için güçlü indirim beklentisi oluştu. Motorinde çift haneli indirim hesaplanırken, sektör temsilcileri rakam da verdi. İşte benzin ve motorinde beklenen indirim...
Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte değişim göstermeyi sürdürüyor. Son gelişmeler ise fiyatlar tarafında bu kez indirim beklentisini gündeme taşıdı.
Brent petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte artan akaryakıt fiyatlarında, ateşkes haberleri sonrası yön aşağı döndü. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran ile 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini açıklaması piyasaları etkiledi.
Petrolde sert düşüş
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, söz konusu gelişmenin ardından geriledi. Dün 111,80 dolara kadar yükselen fiyat, günü 109,27 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 14.00 itibarıyla ise Brent petrol, kapanışa göre yaklaşık yüzde 14,23 değer kaybederek 93,72 dolara indi.
Petrol fiyatındaki bu düşüş, akaryakıt fiyatlarında da aşağı yönlü beklentiyi güçlendirdi. Ateşkes kararıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nın açılacağı öngörüsü, petrol fiyatlarında yüzde 14'ün üzerinde geri çekilmeye yol açtı.
İndirim beklentisi güçlendi
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, gün içinde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak benzin ve motorin fiyatlarında 10 TL’nin üzerinde indirim ihtimali konuşuluyor. Ancak indirimin pompaya ne ölçüde yansıyacağı henüz netleşmiş değil.
Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin motorinde doğrudan fiyatlara yansıması beklenirken, benzinde indirimin büyük bölümünün ÖTV’ye gitmesi, kalan kısmın ise pompaya yansıması öngörülüyor.
Bu kapsamda benzinde indirimin yaklaşık yüzde 75’inin vergiye, yüzde 25’inin ise fiyatlara yansıması bekleniyor.
Motorinde 15 TL’ye kadar hesaplama
Sektör temsilcileri, mevcut verilere göre motorin fiyatlarında en az 14-15 TL seviyesinde indirim hesaplandığını belirtiyor. Nihai rakamın yarın sabah saatlerinde netleşmesi, indirimin ise cuma günü pompaya yansıması bekleniyor.
Eşel mobil ve son zamlar
Jeopolitik risklerin arttığı dönemde fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Bu süreçte benzinde sistem devam ederken, motorinde ÖTV sınırının dolması nedeniyle artışlar doğrudan fiyatlara yansıtıldı.
Son olarak benzine 65 kuruş, motorine ise 7 lira 82 kuruş zam yapılmıştı. İstanbul’da güncel fiyatlar benzinde 63,25 TL, motorinde ise 85,29 TL seviyesinde bulunuyor.