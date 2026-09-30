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Akaryakıtta kritik gün: Benzine 12,47 TL zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim itibarıyla önemli bir artış gündemde. Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesi ve ÖTV tutarlarının yasal üst sınıra çıkarılması halinde benzinin litresine 12,47 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise 1,48 TL zam gelebileceği hesaplanıyor.

Cihan Oruçoğlu
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Akaryakıtta kritik gün: Benzine 12,47 TL zam bekleniyor - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim 2026 Perşembe gününe çevrildi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra vergi düzenlemeleri de benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde etkili oluyor.

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Akaryakıtta kritik gün: Benzine 12,47 TL zam bekleniyor - Resim: 2

Temmuz ayında yapılan düzenleme kapsamında Eşel Mobil Sistemi için öngörülen üç aylık geçiş süresinin 1 Ekim itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Sistemin devreden çıkmasıyla birlikte akaryakıtta ÖTV tutarlarının yasal üst sınıra çıkarılması halinde pompa fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gündeme gelebilecek.

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Akaryakıtta kritik gün: Benzine 12,47 TL zam bekleniyor - Resim: 3

Benzinde 12,47 TL'lik artış hesaplanıyor

Mevcut ÖTV tutarının yasal üst sınıra çıkarılması durumunda benzinin litre fiyatında KDV dahil yaklaşık 12,47-12,48 TL artış yaşanabileceği hesaplanıyor.

Sektör kaynaklarının hesaplamalarında mevcut ÖTV tutarı ile yasal üst sınır arasındaki fark ve bu fark üzerinden oluşacak KDV etkisi dikkate alınıyor.

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Akaryakıtta kritik gün: Benzine 12,47 TL zam bekleniyor - Resim: 4

Motorine 3,60 TL zam beklentisi

Motorin fiyatlarında da 1 Ekim itibarıyla ÖTV kaynaklı artış bekleniyor. Mevcut hesaplamalara göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 3,60 TL'lik yükseliş gündemde.

Bazı hesaplamalarda ekim ayında motorindeki ÖTV tutarının 3 TL'den 6 TL'ye yükselmesi ihtimali üzerinden değerlendirme yapılıyor.

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Akaryakıtta kritik gün: Benzine 12,47 TL zam bekleniyor - Resim: 5

LPG'de artış 1,48 TL olabilir

LPG fiyatlarının da düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor. Mevcut hesaplamalara göre otogazın litre fiyatında yaklaşık 1,48 TL artış yaşanabilir.

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Akaryakıtta kritik gün: Benzine 12,47 TL zam bekleniyor - Resim: 6

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,40 TL, motorinin litresi 93,50 TL, LPG’nin litresi ise 34,99 TL’den satılıyor. Anadolu Yakası’nda benzin 80,30 TL, motorin 93,30 TL, LPG ise 34,40 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 81,40 TL, motorinin litre fiyatı 94,60 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 35,09 TL olarak uygulanıyor.

İzmir’de ise benzinin litresi 81,70 TL, motorinin litresi 94,90 TL, LPG’nin litresi 34,99 TL’den satılıyor.

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