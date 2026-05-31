Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorinde büyük indirim yolda

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarına göre 1 Haziran (yarın) gecesinden itibaren benzinde ve motorinde indirim öngörülüyor. İndirimin eşel mobil sistemi nedeniyle bir bölümünün pompaya yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatlarında son dönemde görülen geri çekilme, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi gününü 2 Haziran'a bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme bekleniyor.

Benzin ve motorinde beklenen indirim tutarı

Öngörülen değişiklik kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim yapılması planlanıyor. Düzenlemenin Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde uygulanacağı belirtilirken, indirimin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünün pompaya yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine aktarılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde düşüş göstermesi, akaryakıt maliyetlerini de aşağı çekti. Haftayı Brent petrolün varil fiyatı 91,12 dolardan tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 87,36 dolar seviyesinde kaydedildi.

Güncellemenin gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyor

Uluslararası piyasalardaki bu gerilemenin rafineri maliyetlerini azaltmasıyla birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılmasının önü açılmış oldu. Sektör kaynakları, söz konusu fiyat güncellemesinin gece yarısından itibaren pompaya yansımasının beklendiğini ifade ediyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.32 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.18 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 65.29 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.57 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL

