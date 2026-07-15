Akaryakıtta yeni zam kapıda: Motorine 3,90 TL, benzine 1 TL zam geliyor
ABD-İran hattında yeniden tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin aksaması, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. 17 Temmuz'dan itibaren motorine 3,90 lira, benzine ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha gündemde. Küresel petrol piyasasında jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansımaya hazırlanıyor.
ABD ile İran arasında ateşkesin sona ermesi, Körfez ülkelerini de kapsayan saldırıların başlaması ve Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin önemli ölçüde azalması, uluslararası petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,90 lira, benzinin litre fiyatına ise 1 lira zam yapılması bekleniyor.
Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatının 65,51 liraya, Ankara'da 66,46 liraya, İzmir'de 66,75 liraya ve doğu illerinde yaklaşık 68,10 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Motorinin litre fiyatının ise İstanbul'da 73,86 liraya, Ankara'da 74,97 liraya, İzmir'de 75,24 liraya ve doğu illerinde yaklaşık 76,70 liraya çıkması bekleniyor.