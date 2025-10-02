Google Haberler

Akın akın geldiler, esnaf bayram etti

Antalya Manavgat'taki perşembe pazarı Alman turistlerinin akınına uğradı.

Akın akın geldiler, esnaf bayram etti - Resim: 1

Antalya'da Manavgat'ın yanı sıra komşu ilçelerden turistin akın ettiği pazarda tam anlamıyla izdiham yaşandı.

1 5
Akın akın geldiler, esnaf bayram etti - Resim: 2

Pazartesi pazarından sonra Manavgat'ın ve bölgenin en büyük ikinci açık pazarı olan Manavgat perşembe pazarı turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız şu günlerde tarihi günlerinden birini yaşadı.

2 5
Akın akın geldiler, esnaf bayram etti - Resim: 3

Manavgat'ın yanı sıra komşu ilçelerden turistin akın ettiği pazarda tam anlamıyla izdiham yaşandı.

3 5
Akın akın geldiler, esnaf bayram etti - Resim: 4

Pazarcı esnafının büyük bölümü Alman turistlerden memnuniyetlerini dile getirirken kimi de kalabalığın pazarcı esnafı için yeterince yararlı olmadığını ifade etti.

4 5
Akın akın geldiler, esnaf bayram etti - Resim: 5

Esnaf, Alman turistlerin 3 haftalığına tatile geldiğini ve esnafın büyük bölümünün yüzünün güldüğünü, 3 haftanın sonunda ise artık turizm sezonunun sonuna ereceğini dile getirdi.

5 5