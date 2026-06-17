Almanya nüfusu 2020'den sonra ilk kez geriledi
Almanya nüfusu 2025 yılında 110 bin kişi daralarak 83,5 milyon seviyesine indi. Destatis verileri net göç girişine rağmen ölüm oranlarının doğumları aştığını ve aktif iş gücünün yüzde 1 daraldığını gösteriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Almanya nüfusu 2025 yılında 110 bin kişi azalarak yaklaşık 83,5 milyon seviyesine indi. Federal İstatistik Ofisi Destatis tarafından yayımlanan resmi veriler toplam demografik hacimde yüzde 0,13 oranında bir daralmaya işaret ediyor. İstatistik birimi 2020 yılından itibaren ilk kez yıllık bazda bir nüfus kaybı raporladı.
Göçmen akışı doğal demografik kayıpları dengelemek için yetersiz kaldı. Ülkeye gelen ve ayrılanlar hesaplandığında net göç 235 bin kişi seviyesinde pozitif bölgede yer aldı. İstatistikler aynı dönemde ölümlerin doğumlardan 352 bin kişi daha fazla olduğunu teyit ediyor. Uzmanlar 2020 yılındaki düşüşü pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarına bağlarken mevcut gerilemeyi Almanya nüfusu içindeki uzun vadeli eğilimlerle açıklıyor.
Doğu eyaletleri demografik değişime direnemiyor
Doğum oranları 2025 yılı içerisinde tarihsel bir dip seviyeye ulaşarak nüfus piramidini zayıflattı. Siyasi atmosfer göç tartışmalarıyla ısınırken Şansölye Friedrich Merz sınır politikalarını sıkılaştırma taahhüdünde bulundu. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen gibi tam şehir statüsündeki kentsel bölgelerde gözlemlendi.
Bölgesel eğilimler ülke genelinde keskin ayrışmalar sergiliyor. Eski Doğu Almanya eyaletleri demografik yapıda yüzde 0,5 oranında belirgin bir düşüş yaşadı. Batı Almanya bölgelerinde nüfus kaybı yüzde 0,1 seviyesinde ölçüldü. Yetkililer bölgesel sapmayı doğrudan göçmen yerleşim tercihleri ve Almanya nüfusu içerisindeki doğu eyaletlerine özgü düşük doğum oranları ile ilişkilendiriyor.
Almanya nüfusu aktif iş gücünü kaybediyor
Ülkenin genel yaş yapısı daha yaşlı bir demografik profile doğru kaymayı sürdürüyor. İstatistikler 60 ila 79 yaş grubunun yıl boyunca 358 bin kişi genişlediğini ortaya koyuyor. Bebek patlaması kuşağı olarak bilinen geniş kitleler hızla emeklilik dönemine yaklaşıyor. Analistler Almanya nüfusu üzerindeki yaşlanma baskısının ekonomik sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.
Temel çalışma çağı olarak tanımlanan 20 ila 59 yaş grubu nüfusu aynı dönemde Almanya'da yaklaşık 409 bin kişi azaldı. Aktif iş gücünü oluşturan kesimdeki söz konusu daralma yüzde 1 oranına karşılık geliyor. Uzmanlar çalışma çağındaki nüfus kaybının Almanya nüfusu için uzun vadeli yapısal riskler taşıdığına dikkat çekiyor.