Almanya nüfusu 2020'den sonra ilk kez geriledi

Almanya nüfusu 2025 yılında 110 bin kişi azalarak yaklaşık 83,5 milyon seviyesine indi. Federal İstatistik Ofisi Destatis tarafından yayımlanan resmi veriler toplam demografik hacimde yüzde 0,13 oranında bir daralmaya işaret ediyor. İstatistik birimi 2020 yılından itibaren ilk kez yıllık bazda bir nüfus kaybı raporladı.