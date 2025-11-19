Altın 2026'da ne olur? Ekonomistler ve bankacılık devleri cevap verdi
Son iki yılda yüzde 100'ün üzerinde artış gösteren altın fiyatları en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Jeopolitik risklerin son haftalarda azalması ile altın fren yapsa da yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Piyasalarda kazanç döneminin sona erdiğine dair endişeler artarken hem ekonomistlerden hem de bankacılık devlerinden altınla ilgili çarpıcı tahminler geliyor. "Altın düşer mi artar mı" en çok merak edilen soruların başında gelirken, yatırıcımlar altın 2026 da ne olur sorusunun cevabını arıyor. İşte uzmanlardan 2026 altın tahminleri...
Yeni yıla yaklaşırken, yatırımcılar 2025 kazançlarına odaklandı. Güvenli liman altın yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Küresel gerilimler ve merkez bankalarının alımları ile birlikte altına talep patladı. Altının ons fiyatı 4 bin 381 dolarla zirveyi görürken, gram altının fiyatı da 6 bin 282 liraya çıkarak rekor tazeledi.
Geçen haftadan bu yana jeopolitik risklerin azalması ile birlikte yüzde 5 kayıp yaşasa da ons altının 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerlediği öngörülüyor.
Ons altına paralel olarak gram altında da görülen gerileme yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan altın yatırımcıları bu senenin kazançları 2026’da da devam edecek mi merak ederken, “altında 2026 yılı nasıl geçecek”, “altın 2026’da nereye gider”, “2026’da altın fiyatları ne kadar olacak” gibi araştırmalar yapıyor.
Hem bankacılık devlerinden hem de ekonomistlerden 2026 altın fiyatlarına ilişkin ise çarpıcı tahminler geliyor.
“Bu seneki gibi olma ihtimali zor”
Ekonomist Mert Başaran, altının iki yılda yüzde 150 arttığına işaret ederek bundan sonra bu kadar sert bir artışın zor olacağını söyledi. Tarihte buna benzer bir artışın görülmediğini ifade eden Başaran, “Yeniden böyle büyük bir artış beklemem, ons bazında zor. Türkiye’de dolar ucuz kaldığı için doların artışıyla yine gramda yukarı seviyeler hafiften görülür ama bu seneki gibi olma ihtimali zor” dedi.
3 yıl önce borsanın dolar bazında yüzde 100, enflasyon bazında yüzde 120 arttığı bir dönemde altının yüzde 40’ta kaldığını hatırlatan Mert Başaran, “Bir varlık bir yıl korkunç arttıysa ikinci yıl o kadar çıkamayabiliyor. Hadi ikinci yılda da arttı diyelim, üçüncü yıl olmuyor. Ondan sonra bir düşüş ya da dinlenme süreci oluyor” ifadelerini kullandı.
“Düşüş kalıcı değil”
Goldman Sachs, ons altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Goldman, altındaki düşüşün kalıcı bir trendin başlangıcı değil, geçici bir dalgalanma olabileceğini belirtiyor. Bankaya göre altın, bu yıl genel olarak güçlü performans gösteren altın yüzde 75 değer kazandı.
Deutsche Bank, altının rekor kıran yükselişini sürdürmesini ve 2026'da altının ons başına ortalama 4 bin dolara yükselmesini öngörüyor.
ABD merkezli yatırım bankası Citi kısa vadede altın fiyatlarında daha temkinli bir görünüm benimsediğini belirterek 3 aylık dönemde ons altının 4 bin dolar civarında seyredeceğini öngördü.
2026'da en güçlü getiri potansiyeli altında
Bank of America'nın anketine de göre yatırımcılar 2026'da en güçlü getiri potansiyelini yine altında görüyor. Bankanın anketine katılan yaklaşık 170 fon yöneticisinin yaklaşık üçte biri, 2026'da en iyi getiriyi sağlayacak varlık olarak Japon yenini işaret etti. Yen'in ardından altın ve dolar tercih edildi.