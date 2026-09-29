Altın 4 bin 100 dolara dayandı: Yatırımcı için 3 kritik gün başlıyor

Petrol yükseliyor, altın neden düşüyor?





Piyasadaki en dikkat çekici tablo petrolde görülüyor. Brent petrol yeniden 106 doların üzerine çıkarken normalde jeopolitik riskle birlikte altına da güvenli liman talebi gelmesi beklenebilir. Ancak bu kez petrol fiyatındaki yükseliş farklı bir kanaldan altına zarar veriyor.

Yüksek enerji fiyatlarının ABD'deki enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, Fed'in faizleri daha da artıracağı beklentisini güçlendiriyor. Bu beklenti tahvil faizlerini ve doları yukarı taşırken altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Böylece petrol yükselişi kısa vadede güvenli liman etkisinden çok faiz etkisi yaratıyor.