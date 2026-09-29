Altın 4 bin 100 dolara dayandı: Yatırımcı için 3 kritik gün başlıyor
Altının ons fiyatı yedi haftanın dibine inerken tahvil faizleri 19 yılın zirvesine çıktı. 4 bin 100 dolar sınırına yaklaşan piyasada şimdi gözler JOLTS, PCE ve istihdam verilerinde. Üç gün, satışın derinleşip derinleşmeyeceğini gösterecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın yatırımcısı yeni güne son haftaların en zayıf tablosuyla giriyor. Pazartesi günü 4 bin 110 dolara kadar çekilen ons altın, Asya işlemlerinde 4 bin 116 dolar çevresinde tutunmaya çalışıyor. Şimdi yönü üç ABD verisi belirleyebilir.
Altında geçen hafta başlayan satış dalgası yeni haftada hızlandı. Altının ons fiyatı pazartesi günü yüzde 4'e yaklaşan kayıpla 4 bin 110,55 dolara kadar gerileyerek yedi haftanın en düşük seviyesini gördü. Günün ardından gelen sınırlı tepki de tabloyu değiştirmedi.
Salı sabahı Asya işlemlerinde ons altın yaklaşık 4 bin 116 dolar çevresinde seyrediyor. Böylece yalnızca birkaç hafta önce 4 bin 600 doların üzerinde bulunan fiyat için 4 bin 100 dolar sınırı yeniden piyasanın merkezine yerleşti.
Pazartesi günkü hareket sıradan bir günlük geri çekilmenin ötesine geçti. ABD altın vadeli işlemlerindeki kayıp yüzde 3,5'i bulurken, piyasa üç ayı aşkın sürenin en sert günlük satışlarından birini yaşadı.
Altındaki düşüşün önemli tarafı ise jeopolitik gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi. Normal koşullarda güvenli liman talebini artırabilecek gelişmeler bu kez altını yukarı taşımaya yetmedi. Çünkü piyasanın karşısına çok daha güçlü bir rakip çıktı: yükselen faiz getirisi.
Tahvil faizi 19 yılın zirvesini gördü
Altındaki satışın merkezinde ABD tahvil piyasası bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,27'ye kadar yükselerek 2007'den bu yana görülmeyen seviyeye çıktı. İki yıllık tahvil faizi de yüzde 5 sınırına yaklaştı.
Faiz ödemeyen altın açısından tahvil getirilerindeki bu yükseliş kritik önem taşıyor. Yatırımcı aynı anda hem güvenli kabul edilen hem de yüksek faiz getiren ABD tahvillerine ulaşabildiğinde altın tutmanın fırsat maliyeti artıyor. Son satış dalgasının en güçlü ayağını da bu değişim oluşturuyor.
Altının önündeki ikinci baskı unsuru dolar. Dolar Endeksi salı günü 101,2 çevresinde seyrederek yaklaşık iki ayın güçlü seviyelerinde kaldı. Doların aylık kazancı da yüzde 1,8'e yaklaştı.
Petrol yükseliyor, altın neden düşüyor?
Piyasadaki en dikkat çekici tablo petrolde görülüyor. Brent petrol yeniden 106 doların üzerine çıkarken normalde jeopolitik riskle birlikte altına da güvenli liman talebi gelmesi beklenebilir. Ancak bu kez petrol fiyatındaki yükseliş farklı bir kanaldan altına zarar veriyor.
Yüksek enerji fiyatlarının ABD'deki enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, Fed'in faizleri daha da artıracağı beklentisini güçlendiriyor. Bu beklenti tahvil faizlerini ve doları yukarı taşırken altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Böylece petrol yükselişi kısa vadede güvenli liman etkisinden çok faiz etkisi yaratıyor.
Fiyat hareketinin arkasında yalnızca faiz ve dolar bulunmuyor. Son veriler, kısa vadeli yatırımcı pozisyonlarında da altına yönelik iştahın azaldığını gösteriyor.
Para yöneticilerinin altındaki net uzun pozisyonları temmuz sonundan bu yana görülen en düşük seviyelere gerilerken, altın destekli yatırım fonlarında geçen hafta yaklaşık 1,6 tonluk sınırlı çıkış yaşandı. Bu değişim tek başına uzun vadeli eğilimin tersine döndüğünü göstermese de sert satış sırasında piyasadaki alıcı gücünün neden zayıfladığını açıklayan unsurlardan biri.
Altın yatırımcısı için üç günlük veri maratonu bugün başlıyor. ABD'de ağustos ayına ilişkin açık iş sayısını gösteren JOLTS verisi Türkiye saatiyle 17.00'de açıklanacak.
Fed, faiz kararlarında yalnızca enflasyona değil iş gücü piyasasının gücüne de bakıyor. Açık iş sayısının ekonomideki canlılığın sürdüğüne işaret etmesi, yeni faiz artışı beklentilerini destekleyebilir. Belirgin bir zayıflama ise tahvil faizlerinin gevşemesine ve altının üzerindeki baskının bir bölümünün azalmasına kapı aralayabilir.
Haftanın altın açısından en önemli duraklarından biri 30 Eylül Çarşamba günü gelecek. ABD'nin ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar raporu Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacak. Raporun içinde Fed'in yakından izlediği PCE enflasyon göstergeleri de bulunuyor.
Enflasyon baskısının beklenenden güçlü görünmesi halinde piyasanın yeni faiz artırımlarına ilişkin beklentileri kuvvetlenebilir. Bunun karşısında fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlama, son günlerde hızla yükselen tahvil faizlerinin nefes almasını sağlayabilir.
Cuma günü istihdam raporu geliyor
Altın için üçüncü büyük sınav 2 Ekim Cuma günü. ABD'nin eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret verileri Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.
Güçlü istihdam ve yüksek ücret artışı, ekonominin daha yüksek faizleri kaldırabileceği düşüncesini destekleyebilir. İş gücü piyasasında belirgin bir soğuma ise Fed'in yeniden faiz artırırken daha temkinli hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle cuma günkü rakamlar yalnız altın için değil, dolar ve tahvil piyasası için de haftanın yön belirleyici gelişmelerinden biri olacak.
Piyasanın birkaç hafta önce sorduğu soru Fed'in faiz artırıp artırmayacağıydı. Şimdi tartışma yeni artışların ne kadar hızlı geleceğine kaymış durumda. Vadeli piyasalarda 27-28 Ekim toplantısında yeni bir faiz artışı ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı.
Bu değişim altının son satış dalgasını anlamak açısından kritik. Piyasa yalnız mevcut faiz düzeyini değil, önündeki faiz patikasını fiyatlıyor. JOLTS, PCE ve istihdam rakamları bu beklentiyi daha da güçlendirebileceği gibi birkaç gün içinde yeniden aşağı da çekebilir.
Altındaki sert satış teknik görünümü de değiştirdi. Windsor Brokers'tan Slobodan Drvenica'nın değerlendirmesinde 4 bin 100 dolar psikolojik eşik olarak öne çıkarken, bu bölgenin kalıcı biçimde kaybedilmesi halinde 4 bin dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekiliyor.
Bu seviye kesin bir fiyat tahmini anlamına gelmiyor. Ancak ons altının pazartesi günü 4 bin 110 dolara kadar gerilemesi, birkaç hafta önce uzak görünen 4 bin dolar bölgesini yeniden piyasanın tartıştığı seviyeler arasına taşıdı.
Kısa vadeli tablo zayıflarken altının arkasındaki daha uzun vadeli talep henüz ortadan kalkmış değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel altın fonları yalnız ağustos ayında 18 milyar dolarlık yeni yatırım çekti.
Fonların elindeki fiziki altın miktarı aynı ay 121 ton artarak 4 bin 189 tonla rekor seviyeye ulaştı. Bu nedenle son günlerdeki satış ile yıl içinde güçlenen kurumsal altın talebini birbirinden ayırmak gerekiyor. Kısa vadede faiz belirleyici olurken, uzun vadede merkez bankaları ve fon talebi altının önemli desteklerinden biri olmayı sürdürüyor.
Gram altında iki yön aynı anda izlenecek Türkiye'deki yatırımcı açısından denklem biraz daha farklı. Gram altının yönünde yalnızca ons fiyatı değil dolar/TL de etkili oluyor. Ons altındaki sert geri çekilme gram altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratırken, kurdaki yükseliş bu etkinin bir bölümünü sınırlayabiliyor. Bu nedenle önümüzdeki üç günlük ABD veri trafiği yalnız ons altını takip edenleri ilgilendirmiyor. JOLTS, PCE ve istihdam verilerinin dolar üzerindeki etkisi de gram altının ne kadar gerileyeceği ya da olası tepki yükselişinin ne kadar güçlü olacağı açısından önem taşıyacak.
Altın 4 bin 100 doların hemen üzerinde yeni bir denge ararken piyasanın önünde artık oldukça açık bir takvim bulunuyor. Bugünkü JOLTS verisi iş gücü talebini, çarşamba günkü PCE enflasyon baskısını, cuma günkü istihdam raporu ise ekonominin genel gücünü gösterecek.
Üç verinin de güçlü gelmesi faiz ve dolar baskısını artırabilir. Daha zayıf bir tablo ise tahvil piyasasında son günlerde yaşanan sert hareketi tersine çevirebilir. Bu nedenle altının bir sonraki büyük hareketinin yalnız fiyat grafiğinden değil, önümüzdeki üç günde ABD'den gelecek rakamlardan çıkması bekleniyor.