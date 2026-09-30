Altın 4 bin 100 dolardan döndü: Yatırımcı için 48 kritik saat başladı
Altın, 4 bin 110 dolara kadar inen sert satışın ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor. Yatırımcının önünde şimdi iki kritik eşik var: Bugün saat 15.30’daki PCE enflasyonu ve cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında haftanın ilk sert satışının ardından yön yeniden tartışılıyor. Altının ons fiyatı pazartesi günü 4 bin 110,55 dolara kadar gerileyerek 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Salı günü gelen alımlarla fiyat yeniden 4 bin 140 doların üzerine çıkarken, ABD vadeli altın kontratları 4 bin 179,70 dolardan kapandı.
Altında pazartesi günü yaşanan yaklaşık yüzde 4’lük düşüş, son ayların en sert günlük hareketlerinden biri oldu. Petrol fiyatlarının yükselmesi, ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesi altını aynı anda baskıladı.
Ancak 4 bin 110 dolar çevresinde satışların hız kesmesi ve ardından gelen alımlar, bu seviyeyi kısa vadede yatırımcının yakından izleyeceği bölge haline getirdi. Şimdi asıl soru, buradan başlayan tepkinin güç kazanıp kazanamayacağı.
4 bin 110 dolarda alıcı geldi
Altında pazartesi günü yaşanan yaklaşık yüzde 4’lük düşüş, son ayların en sert günlük hareketlerinden biri oldu. Petrol fiyatlarının yükselmesi, ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesi altını aynı anda baskıladı.
Ancak 4 bin 110 dolar çevresinde satışların hız kesmesi ve ardından gelen alımlar, bu seviyeyi kısa vadede yatırımcının yakından izleyeceği bölge haline getirdi. Şimdi asıl soru, buradan başlayan tepkinin güç kazanıp kazanamayacağı.
Altının önündeki ilk saat: 15.30
Altın yatırımcısının bugünkü ilk kritik saati Türkiye saatiyle 15.30. ABD’de ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar raporu açıklanacak. Fed’in yakından izlediği PCE enflasyonu da aynı raporun içinde yer alacak. Resmî takvime göre veri 30 Eylül’de ABD doğu saatiyle 08.30’da yayımlanacak
Piyasadaki genel beklenti manşet PCE enflasyonunun yıllık yüzde 3,7, çekirdek PCE’nin ise yüzde 3,3 civarında kalması yönünde. Aylık çekirdek PCE için yüzde 0,3 artış beklentisi öne çıkıyor.
PCE enflasyonunun tahminlerin üzerinde gelmesi halinde piyasada Fed’in yeniden faiz artırabileceği beklentisi güçlenebilir. Böyle bir sonuç ABD tahvil faizlerini ve doları yukarı taşıyabilir.
Bu senaryoda altının son iki gündeki toparlanması yeniden baskı altına girebilir. Pazartesi günü görülen 4 bin 110 dolar bölgesi de bir kez daha yatırımcının önündeki kritik referans noktası haline gelebilir.
Verinin beklentilerin altında kalması ise ters yönde çalışabilir. Enflasyon baskısının hafiflediğine işaret eden bir sonuç, Fed’in ek faiz artırımında acele etmeyeceği beklentisini güçlendirebilir.
Bu durumda tahvil faizlerinin gevşemesi ve doların güç kaybetmesi altına destek verebilir. Son satışın ardından başlayan tepkinin daha güçlü bir toparlanmaya dönüşmesi için piyasanın görmek istediği senaryolardan biri de bu.
Fed'den altına nefes aldıran mesaj geldi
Altındaki toparlanmayı destekleyen gelişmelerden biri New York Fed Başkanı John Williams’tan geldi. Williams, eylül ayındaki faiz artışının ardından yeni bir artırıma gidilmesi konusunda acele edilmesine gerek olmadığını söyledi.
Williams’ın açıklamalarının ardından piyasanın ekim ayında faiz artışı beklentisi belirgin biçimde geriledi. Salı günü yüzde 70’e yaklaşan olasılığın açıklama sonrasında yaklaşık yüzde 51,5’e düştüğü aktarıldı.
Fed’den gelen daha temkinli mesaj altına nefes aldırsa da temel baskı tamamen ortadan kalkmış değil. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi son günlerde yüzde 5,2’nin üzerine çıkarak 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı.
Tahvil faizlerinin yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor. Bu nedenle altının yeniden güçlü bir yükseliş eğilimine girebilmesi için yalnızca enflasyon verisinin değil, tahvil piyasasındaki hareketin de tersine dönmesi gerekiyor.
İkinci kritik gün cuma
Altın yatırımcısının önündeki ikinci büyük sınav 2 Ekim Cuma günü gelecek. ABD’nin eylül ayı istihdam raporu Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu takviminde veri 08.30 doğu saatiyle planlanıyor.
Piyasa tahminlerinde tarım dışı istihdam artışının yaklaşık 100 bin kişi olması ve işsizlik oranının yüzde 4,1’de kalması bekleniyor. :
Cuma günü gelecek istihdam verisinin beklentilerin üzerinde kalması, ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen dirençli olduğu algısını güçlendirebilir.
Bu durumda Fed’in yeni faiz artırımına gitme ihtimali yeniden fiyatlanabilir. PCE verisinin de güçlü gelmesi halinde altın iki gün içinde iki ayrı faiz baskısıyla karşı karşıya kalabilir.
İstihdam artışının tahminlerin belirgin biçimde altında kalması ise Fed’in daha temkinli davranması gerektiği beklentisini öne çıkarabilir.
Özellikle bugünkü PCE verisi de beklentileri aşmazsa, zayıf istihdam verisi altın açısından daha destekleyici bir kombinasyon yaratabilir. Bu nedenle yatırımcı için yalnız tek bir verinin sonucu değil, iki gün içinde oluşacak veri bileşimi önemli olacak.
Petrol yeniden altının kaderine bağlandı
Son satışın önemli nedenlerinden biri petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Yüksek enerji fiyatları enflasyon beklentilerini artırarak Fed’in para politikasını daha sıkı tutacağı yönündeki fiyatlamayı güçlendirdi. Pazartesi günkü sert altın satışında petrol, dolar ve tahvil faizleri aynı yönde baskı oluşturdu.
Bu nedenle önümüzdeki günlerde altının yönü yalnız PCE ve istihdamla belirlenmeyecek. Petrol fiyatlarındaki yeni bir sıçrama enflasyon endişelerini yeniden büyüterek altının toparlanmasını sınırlayabilir.
Türkiye’de yatırımcı açısından ons altının hareketine dolar/TL kuru da ekleniyor. Ons fiyatındaki yükseliş gram altını desteklerken, kurdaki hareket bu etkinin büyüklüğünü belirliyor.
Bu nedenle bugün saat 15.30’dan sonra yalnız ons altındaki ilk tepki değil, doların küresel seyri ve dolar/TL hareketi de gram altın açısından yakından izlenecek.
Altın 4 bin 110 dolardan tepki aldı ancak satış baskısının tamamen sona erdiğini söylemek için henüz erken. Bugünkü PCE verisi enflasyon cephesini, cuma günkü istihdam raporu ise ABD ekonomisinin ne kadar dirençli kaldığını gösterecek.
İki verinin de güçlü gelmesi Fed’in faiz artırım beklentilerini yeniden canlandırabilir. İki verinin zayıf kalması ise tahvil faizleri ve dolar üzerindeki baskıyı azaltarak altının toparlanmasına alan açabilir. Bu nedenle yatırımcı açısından önümüzdeki 48 saat, 4 bin 110 dolar bölgesinde başlayan dönüşün gerçek bir yön değişimine dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek.