Altın 4 bin 100 dolardan döndü: Yatırımcı için 48 kritik saat başladı

Verinin beklentilerin altında kalması ise ters yönde çalışabilir. Enflasyon baskısının hafiflediğine işaret eden bir sonuç, Fed’in ek faiz artırımında acele etmeyeceği beklentisini güçlendirebilir.

Bu durumda tahvil faizlerinin gevşemesi ve doların güç kaybetmesi altına destek verebilir. Son satışın ardından başlayan tepkinin daha güçlü bir toparlanmaya dönüşmesi için piyasanın görmek istediği senaryolardan biri de bu.