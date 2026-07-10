Altın 4 bin 100 doları aştı, gözler yeni eşikte
Altının ons fiyatı ABD–İran gerilimiyle 4.120 dolar çevresine çıktı. Gram altın yüzde 0,29 artışla 6.238,64 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 0,09 yükselişle 10.072,68 TL’ye ulaştı. 4100 doların üzerinde tutunan altında kritik eşik 4200 dolarda yer alıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, ABD ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin belirsizlik ve düşük seviyelerden gelen alımlarla yeniden 4.100 doların üzerine çıktı. Gram altın 6.238,64 TL’ye, çeyrek altın ise 10.072,68 TL’ye yükselirken Fed beklentileri fiyat hareketini sınırlıyor.
Altının ons fiyatı, 10 Temmuz Cuma günü erken Asya işlemlerinde 4.120 dolar çevresinde işlem gördü. Değerli metal, önceki gün bir haftanın en düşük seviyesinden gelen alımlarla yüzde 1,3 yükselerek 4.130,58 dolara çıkmıştı. Ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,4 artışla 4.140,80 dolardan kapandı.
Yurt içi piyasada gram altın yüzde 0,29 artışla 6.238,64 TL’ye yükseldi. Çeyrek altın ise yüzde 0,09 değer kazanarak 10.072,68 TL seviyesine çıktı.
Piyasa, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin güvenli liman talebine etkisi ile çatışmanın petrol fiyatları üzerinden yaratabileceği enflasyon baskısını birlikte fiyatlıyor. Petrolün yeniden yükselmesi, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendiriyor.
Güvenli liman talebi döndü
Altın, çarşamba günü 4.067,39 dolara kadar gerileyerek 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Fiyatın kısa sürede 4.100 doların üzerine dönmesinde düşük seviyelerden gelen alımlar ve Orta Doğu kaynaklı risklerin yeniden artması etkili oldu.
ABD'nin saldırılarına karşılık olarak, İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD askeri altyapısına yönelik saldırıları, üç haftalık ateşkes üzerindeki baskıyı artırdı. ABD’nin İran’ın güney kıyıları ile doğu bölgelerine düzenlediği saldırılar da çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini canlı tuttu.
Beyaz Saray, İran ile imzalanan mutabakat çerçevesine bağlılığın sürdüğünü bildirdi. Trump ise İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yeniden saldırması halinde ABD operasyonlarının yoğunlaşacağını söyledi.
İran’ın Bahreyn, Kuveyt ve Katar’daki ABD üslerini hedef aldığı, Ürdün’ün de İran tarafından fırlatılan sekiz füzeyi engellediği bildirildi.
Petrol altını iki yönden etkiliyor
Jeopolitik gerilim, altına yönelik güvenli liman talebini destekliyor. Ancak çatışmanın enerji arzını aksatması halinde petrol fiyatlarında görülebilecek yükseliş, değerli metal için farklı bir baskı kanalı oluşturuyor.
Yüksek enerji fiyatları ABD’de enflasyonu yeniden hızlandırabilir. Enflasyon riskinin artması, Fed’in faizleri sabit tutması veya yeni faiz artışlarına yönelmesi ihtimalini güçlendiriyor.
Altın faiz getirisi sağlamadığı için yüksek tahvil faizleri ve sıkı para politikası dönemlerinde faiz taşıyan varlıklara karşı dezavantajlı kalıyor. Çatışmanın genişlemesi güvenli liman alımlarını artırırken, petrol kaynaklı enflasyon fiyat hareketinin gücünü sınırlayabilir.
Petrol fiyatları 9 Temmuz’da yaklaşık yüzde 2 gerilese de hafta boyunca arz güvenliğine ilişkin haberlerle dalgalı seyretti. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği ve Körfez’deki askeri hareketlilik, altının yanı sıra dolar ve ABD tahvil piyasası için de izleniyor.
Fed beklentisi baskı kuruyor
Fed’in haziran ayı toplantı tutanakları, üyelerin faiz görünümü konusunda iki farklı gruba ayrıldığını gösterdi. Bazı üyeler yıl sonunda politika faizinin mevcut aralığın içinde veya altında kalmasını uygun buldu.
Diğer üyeler ise politika faizinin yıl sonunda mevcut aralığın üzerinde olması gerektiğini değerlendirdi. Tutanaklar, enflasyon görünümü netleşmeden para politikasının yönü konusunda ortak bir görüş oluşmadığına işaret etti.
Vadeli piyasalarda Fed’in eylül toplantısında faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 62 düzeyinde fiyatlanıyor. Olasılığın güçlenmesi, dolar ve ABD tahvil faizleri üzerinden altının yükseliş alanını daraltabilir.
Piyasalar gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Kongre’de yapacağı sunumu izleyecek. Enflasyonun beklentilerin üzerinde kalması faiz artışı fiyatlamasını destekleyebilir. Daha ılımlı veriler ise altın üzerindeki faiz baskısını azaltabilir.
Tahvil faizleri yükseldi
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon endişeleriyle yüzde 4,60 çevresine çıktı. Otuz yıllık tahvil faizi ise yüzde 5 seviyesini aşarak uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki artışı gösterdi.
Tahvil piyasasında 2026 yılı için bir veya iki faiz artışı fiyatlanıyor. Buna karşın piyasa katılımcılarının bir bölümü bu beklentinin fazla şahin olduğu görüşünü koruyor.
Tahvil faizlerinin yüksek kalması altın için alternatif maliyet yaratıyor. Faiz artışı beklentilerinin zayıflaması veya tahvil getirilerinin geri çekilmesi ise değerli metalin 4.100 dolar üzerindeki konumunu destekleyebilir.
HSBC tahminleri düşürdü
HSBC, daha şahin Fed beklentisi ve güçlü dolar olasılığı nedeniyle 2026 ve 2027 altın tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılı ortalama altın tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara indirdi. 2027 tahmini ise 5.000 dolardan 4.925 dolara çekildi. Tahmin değişikliği, yüksek faizler ve doların seyrinin kısa ve orta vadeli fiyat görünümünü sınırlayan ana değişkenler arasında kaldığını gösterdi.
İlk yarıda oynaklık arttı
Altın, ocak ayında 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Fiyat, haziran ayının son bölümünde kısa süreliğine 4.000 doların altına geriledi.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın, yılın ilk yarısını yaklaşık yüzde 7 kayıpla tamamladı. Buna karşın değerli metal son bir yıllık dönemde en güçlü performans gösteren varlıklar arasında kalmayı sürdürdü.
Altının gerçekleşen oynaklığı ABD–İran çatışmasının başlangıcında yüzde 50’nin üzerine çıktı. Oynaklık daha sonra yüzde 30’un altına gerilese de 20 yıllık yüzde 17 ortalamasının üzerinde kaldı.
Dünya Altın Konseyi, mevcut makroekonomik görünümün korunması halinde altının ikinci yarıda yüzde 5 düşüş ile yüzde 5 yükseliş arasında yatay kalabileceğini değerlendiriyor.
Ekonomik yavaşlama, düşük faiz beklentisi veya yeni bir jeopolitik şok yüzde 5 ile yüzde 20 arasında yükseliş senaryosu oluşturuyor. Güçlü büyüme, artan tahvil faizleri ve daha sakin bir jeopolitik ortam ise yüzde 5 ile yüzde 15 arasında düşüş ihtimalini gündemde tutuyor.
Teknik eşik 4.150 dolar
Altının 4.100 doların üzerine dönmesi, kısa vadeli satış baskısının azalmasına katkı sağladı. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması halinde ilk direnç 4.150 dolar çevresinde izlenecek.
4.150 doların aşılması durumunda 4.180 dolar ile 4.200 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Özellikle 4.200 dolar üzerinde sağlanacak kalıcılık, kısa vadeli toparlanmanın güç kazandığına işaret edebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 4.100 dolar ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında 4.067 dolar ile 4.050 dolar bölgesi takip edilecek.
Satışların güçlenmesi halinde 4.021 dolar ve 4.000 dolar destekleri yeniden test edilebilir. 4.000 doların altında kalıcı fiyatlama oluşması, teknik görünüm üzerindeki baskıyı artırabilir.
Gram ve çeyrek altın yükseldi
Yurt içi altın fiyatları, ons altındaki toparlanmanın etkisiyle sınırlı yükseldi. Gram altın yüzde 0,29 artışla 6.238,64 TL seviyesinde işlem gördü.
Çeyrek altın da günlük yüzde 0,09 yükselişle 10.072,68 TL’ye çıktı. Yurt içi fiyatların yönünde ons altının yanı sıra dolar/TL kuru belirleyici olmayı sürdürüyor.
Ons altındaki yükselişin kurdaki artışla birleşmesi, gram ve çeyrek altındaki hareketi güçlendirebilir. Ons fiyatındaki gerilemenin kur artışıyla karşılanması ise yurt içi fiyatlardaki düşüşü sınırlayabilir.
Piyasa enflasyonu bekleyecek
Altın piyasasında kısa vadeli yönü ABD–İran çatışmasının seyri, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği ve petrol fiyatları belirleyecek.
Gelecek hafta açıklanacak ABD tüketici ve üretici enflasyonu verileri, Fed’in faiz görünümü açısından takip edilecek. Kevin Warsh’ın Kongre sunumunda enflasyon, petrol fiyatları ve faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlar da piyasanın gündeminde olacak.
Altının 4.100 dolar üzerinde kalıp kalamayacağı, güvenli liman talebinin yanı sıra doların ve tahvil faizlerinin yönüne bağlı olacak. Yukarıda 4.150 ve 4.200 dolar, aşağıda ise 4.067 ve 4.021 dolar seviyeleri izlenecek.