Altın 4 bin 100 doları aştı, gözler yeni eşikte

ABD'nin saldırılarına karşılık olarak, İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD askeri altyapısına yönelik saldırıları, üç haftalık ateşkes üzerindeki baskıyı artırdı. ABD’nin İran’ın güney kıyıları ile doğu bölgelerine düzenlediği saldırılar da çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini canlı tuttu.

Beyaz Saray, İran ile imzalanan mutabakat çerçevesine bağlılığın sürdüğünü bildirdi. Trump ise İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yeniden saldırması halinde ABD operasyonlarının yoğunlaşacağını söyledi.

İran’ın Bahreyn, Kuveyt ve Katar’daki ABD üslerini hedef aldığı, Ürdün’ün de İran tarafından fırlatılan sekiz füzeyi engellediği bildirildi.