Altın 4 bin dolara dayandı: Petrol rallisi hesabı bozdu
Altın fiyatları 16 Temmuz sabahında yüzde 0,86 düşüşle 4 bin 25,83 dolara geriledi. ABD enflasyonundaki yavaşlama fiyatları desteklemeye yetmezken petrol rallisi, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği endişesini yeniden öne çıkardı.
Altın fiyatları, petrolün üst üste dördüncü işlem gününde yükselmesinin enerji kaynaklı enflasyon korkusunu yeniden canlandırmasıyla 16 Temmuz sabahına satışla başladı. Altın şu sıralarda yüzde 0,86 düşüşle 4 bin 25,83 dolara geriledi.
Önceki kapanışın 4 bin 60,61 dolar olduğu dikkate alındığında kayıp 34,78 dolara ulaştı. Böylece önceki gün ABD enflasyon verileri sonrasında gelen toparlanmanın önemli bölümü geri verildi.
Ancak yatırımcılar geçmiş ayı gösteren verilerden çok enerji piyasasında başlayan yeni hareketi fiyatlıyor. Petrol rallisinin ulaşım, üretim, gıda ve hizmet maliyetlerine yayılması hâlinde son dönemdeki dezenflasyon eğiliminin kalıcılığı tartışmaya açılabilir. Bu nedenle yumuşak enflasyon verilerinin verdiği destek kısa sürdü. Altın, güvenli liman talebinden çok faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimalinin baskısını hissetti.
Ancak yatırımcılar geçmiş ayı gösteren verilerden çok enerji piyasasında başlayan yeni hareketi fiyatlıyor. Petrol rallisinin ulaşım, üretim, gıda ve hizmet maliyetlerine yayılması hâlinde son dönemdeki dezenflasyon eğiliminin kalıcılığı tartışmaya açılabilir.
Bu nedenle yumuşak enflasyon verilerinin verdiği destek kısa sürdü. Altın, güvenli liman talebinden çok faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimalinin baskısını hissetti.
Petrol rallisi Fed hesabını değiştirdi
Brent ve WTI petrol, ABD ile İran arasındaki çatışmaların enerji arzını ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari geçişleri aksatabileceği kaygısıyla yükselişini dördüncü güne taşıdı.
ABD, İran’daki hedeflere yönelik saldırılarını beşinci günde de sürdürürken Washington operasyonların ticari gemilere yönelik saldırılar durana kadar yoğunlaşacağını bildirdi. Boğaz çevresindeki güvenlik riskinin yükselmesi, bazı denizcilik şirketlerinin geçişleri ertelemesine veya alternatif rota aramasına yol açtı.
Petrol rallisi Fed hesabını değiştirdi
Brent ve WTI petrol, ABD ile İran arasındaki çatışmaların enerji arzını ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari geçişleri aksatabileceği kaygısıyla yükselişini dördüncü güne taşıdı.
ABD, İran’daki hedeflere yönelik saldırılarını beşinci günde de sürdürürken Washington operasyonların ticari gemilere yönelik saldırılar durana kadar yoğunlaşacağını bildirdi. Boğaz çevresindeki güvenlik riskinin yükselmesi, bazı denizcilik şirketlerinin geçişleri ertelemesine veya alternatif rota aramasına yol açtı.
Hürmüz Boğazı savaş öncesinde küresel petrol ve gaz akışının yaklaşık beşte birini taşıyordu. Bu nedenle bölgede gemi trafiğini, sigorta maliyetlerini veya yükleme programlarını etkileyen her gelişme petrol fiyatlarına hızla yansıyor.
Enerji maliyetlerindeki kalıcı artış, Fed’in yalnızca güncel enflasyon verilerine bakarak politika gevşetmesini zorlaştırabilir. Piyasa, petrol şokunun kısa ömürlü kalıp kalmayacağını ve fiyat artışlarının çekirdek kalemlere geçip geçmeyeceğini hesaplıyor.
Faiz baskısı güvenli limanın önüne geçti
Orta Doğu’daki gerilim normal koşullarda altın talebini artırabilir. Mevcut fiyatlamada ise aynı gerilim petrolü yükselterek enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden ters yönde çalışıyor.
Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutacağı düşüncesi ABD tahvillerinin getiri avantajını koruyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi, faiz getirisi sunmayan altın için alternatif maliyeti artırıyor.
Doların güçlenmesi hâlinde diğer para birimlerini kullanan yatırımcıların alım maliyeti de yükseliyor. Buna karşılık yumuşak ABD verilerinin doları sınırlaması satışın hızını azaltabilir. Bu nedenle yön, yalnızca jeopolitik haberlerle değil petrol, tahvil faizi ve doların birlikte oluşturduğu tabloyla belirlenecek.
Altın piyasası Fed mesajlarını izliyor
Fed Başkanı Kevin Warsh, Kongre sunumunda fiyat istikrarını yeniden sağlamaya kararlı olduklarını ve haziran toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttuklarını hatırlattı. Warsh, yapay zekâ yatırımlarının ekonomiye güçlü destek verdiğini ancak enflasyon ve işgücü piyasası üzerindeki sonuçlarının yakından izlendiğini söyledi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, son tüketici ve üretici fiyat verileri beklentilerden düşük gelse de Fed’in izlediği yıllık enflasyon göstergesinin haziranda yüzde 3,7’ye işaret ettiğini belirtti. Cook, kısa sürede dezenflasyon işaretleri görülmemesi hâlinde harekete geçmeye hazır olduğunu açıkladı.
New York Fed Başkanı John Williams ise genel enflasyonun yaklaşık yüzde 4 ile hâlâ belirgin biçimde yüksek olduğunu söyledi. Williams, mevcut para politikası duruşunun enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için uygun konumda olduğunu vurguladı.
Bu mesajlar Fed’in tek bir yumuşak veri setiyle hızlı politika değişikliğine yönelmeyeceğini gösteriyor. Altın açısından belirleyici unsur, petrol kaynaklı baskının geçici mi yoksa kalıcı mı görüleceği olacak.
Gram fiyatını iki güç belirleyecek
Ons tarafındaki yüzde 0,86’lık düşüş yurt içi fiyatlarda aşağı yönlü baskı yaratırken kurdaki yükseliş kaybı sınırlayabilir. Bu nedenle uluslararası piyasadaki hareketin gram fiyata aynı oranda yansıması beklenmeyebilir.
Yurt içinde gram altın saat 05.35 itibarıyla yüzde 0,70 düşüşle 6 bin 97,58 liradan alınırken 6 bin 98,46 liradan satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 932 lira, satış fiyatı ise 10 bin 18 lira seviyesinde bulunuyor. Ons fiyatındaki gerileme gram ve çeyrek altını aşağı çekerken dolar/TL’deki yükseliş, yurt içindeki kaybın daha sert olmasını sınırlıyor.
Bugün hangi veriler izlenecek?
Günün devamında Brent ve WTI petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişleri, ABD ile İran’dan gelecek açıklamalar ve Fed yetkililerinin mesajları takip edilecek.
ABD tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yön de altın fiyatları açısından belirleyici olacak. Petroldeki yükseliş sürer ve çatışmalar enerji altyapısına yayılırsa enflasyon endişesi güçlenebilir.
Gerilimin azalması, gemi trafiğinin normalleşmesi veya petrolün geri çekilmesi ise faiz baskısını hafifletebilir. Piyasanın ilk sınavı 4 bin dolar çevresinde verilecek.