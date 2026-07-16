Altın 4 bin dolara dayandı: Petrol rallisi hesabı bozdu

New York Fed Başkanı John Williams ise genel enflasyonun yaklaşık yüzde 4 ile hâlâ belirgin biçimde yüksek olduğunu söyledi. Williams, mevcut para politikası duruşunun enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için uygun konumda olduğunu vurguladı.

Bu mesajlar Fed’in tek bir yumuşak veri setiyle hızlı politika değişikliğine yönelmeyeceğini gösteriyor. Altın açısından belirleyici unsur, petrol kaynaklı baskının geçici mi yoksa kalıcı mı görüleceği olacak.