Altın 4.070 dolardan döndü! Analistler iki seviyeye dikkat çekti
Dün ABD enflasyonunun beklentileri aşması ile düşüşe geçen ons altın, 4.070 dolar seviyesinde fren yaptı. Yeni güne toparlanarak başlayan sarı metal 4.155 dolar seviyesine yükselirken, küresel piyasalardaki dalgalanma ve doların seyri fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor. Analistler ise toparlanmanın devamı için iki seviyeye dikkat çekiyor.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan belirsizlik ve ABD dolarındaki hareketlerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşıyor. Çarşamba günü güçlü satış baskısıyla karşılaşan ons altın, gün içinde 4 bin 70 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra kayıplarının önemli bölümünü telafi etti.
Güne yüzde 1,21 yükselişle başlayan ons altın 4.155 dolara yükselirken, gram altın ise 6 bin 601 TL seviyesinde bulunuyor.
Altın neden sert dalgalanıyor?
DailyForex analizine göre altın fiyatlarındaki oynaklığın arkasında, küresel hisse senedi ve döviz piyasalarındaki belirsizlik ile yatırımcıların değişen risk algısı bulunuyor.
Güvenli liman talebi altını desteklese de kısa vadeli işlemlerde doların güçlenmesi fiyatların yükselişini sınırlayabiliyor. Analizde, özellikle ABD doları merkezli fiyat hareketlerinin altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olmaya devam ettiği vurgulanıyor.
Altında kritik seviyeler belli oldu
Teknik analizde 4.150 dolar, toparlanmanın devamı açısından ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleşmesi halinde 4.185 dolar bir sonraki hedef bölge olarak izlenebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.130 dolar ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda satış baskısının 4.110 dolara doğru derinleşebileceği belirtiliyor.
Yükseliş kalıcı olacak mı?
Altının son düşüşün ardından hızlı toparlanması alıcıların piyasaya yeniden döndüğünü gösterse de analistler temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.
Özellikle doların güçlü kalması ve küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin değişken seyretmesi, altındaki yükselişin kalıcılığını zorlaştırabilir.
Bu nedenle kısa vadede 4.150 doların aşılıp aşılamayacağı ve 4.130 dolar desteğinin korunup korunamayacağı yakından takip edilecek.