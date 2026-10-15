Altın 4.070 dolardan döndü! Analistler iki seviyeye dikkat çekti

Altında kritik seviyeler belli oldu

Teknik analizde 4.150 dolar, toparlanmanın devamı açısından ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleşmesi halinde 4.185 dolar bir sonraki hedef bölge olarak izlenebilir.