Altın 4.200 doları aştı: Asıl sınav şimdi başlıyor
Yeni haftanın ilk işlemlerinde altın fiyatları yükselişe geçerken güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri risk olmaya devam ediyor. ABD'de çarşambadan cumaya açıklanacak kritik veriler, ons ve gram altının yönünü belirleyebilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altının ons fiyatı 12 Ekim Pazartesi günü Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 0,4 artışla 4.209 dolara yükseldi. Geçen haftayı 4.194 dolar civarında tamamlayan altın, petrol fiyatlarının gerilemesinden destek bulurken güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri yükselişi sınırlayan unsurlar arasında kalıyor.
Brent petrolün 103,50 dolar civarına gerilemesi, enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Daha düşük enflasyon, faiz artışı ihtimalini azaltarak altını destekleyebilir. Ancak petrol fiyatlarının hâlâ yüksek olması, risklerin ortadan kalkmadığını gösteriyor.
ABD dolarının yaklaşık 18 ayın zirvesine yakın seyretmesi ve yüksek tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluşturuyor. Dolar endeksi 102,14 civarında bulunurken faiz getirisi olmayan altının yükselişini sürdürebilmesi için dolar ve tahvil piyasalarından gelecek sinyaller önem taşıyor.
Bugün ABD'de tatil, gözler sonraki günlerde
ABD'de 12 Ekim Pazartesi günü Columbus Day nedeniyle federal tatil uygulanıyor. Bazı ekonomik verilerin açıklanması da ertelenirken haftanın ilk gününde petrol, dolar ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. Altın yatırımcısını asıl yoğun veri takvimi ise çarşambadan itibaren bekliyor.
ABD'nin eylül ayı tüketici enflasyonu 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Beklentileri aşan enflasyon dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altını baskılayabilir. Daha ılımlı bir veri ise faiz artışı endişelerini azaltarak yükselişe alan açabilir.
Fed'in Bej Kitap raporu 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de yayımlanacak. ABD ekonomisinde istihdam, tüketim ve fiyat baskılarına ilişkin değerlendirmeler içeren rapor, enflasyon verisinin ardından faiz beklentilerini etkileyebilecek ikinci önemli gelişme olacak.
15 Ekim Perşembe saat 15.30: Üretici fiyatları
ABD'de eylül ayı üretici enflasyonu 15 Ekim Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak. Şirketlerin karşılaştığı maliyet baskısını gösterecek veri, tüketici enflasyonunun ardından fiyat artışlarının yönüne ilişkin yeni işaretler verecek. Altın fiyatlarının tepkisinde iki verinin uyumu belirleyici olabilir.
Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak ABD perakende satışları, tüketici harcamalarının gücünü ortaya koyacak. Güçlü harcamalar faizlerin yüksek kalacağı beklentisini destekleyebilir. Zayıf veriler ise ekonomik yavaşlama kaygılarını artırarak altına yönelik talebi etkileyebilir.
Haftanın son işlem gününde ABD'nin ithalat ve ihracat fiyatları saat 15.30'da, sanayi üretimi ise 16.15'te açıklanacak. Veriler, fiyat baskıları ile ekonomik faaliyet arasındaki ilişkiyi gösterecek. Özellikle yavaşlayan üretim ve yüksek enflasyonun birlikte görülmesi piyasalar açısından önem taşıyor.
Türkiye'de gram altının yönünü yalnızca küresel altın fiyatları değil, dolar/TL kuru da belirliyor. Ons fiyatındaki yükseliş kurdaki gerilemeyle sınırlanabilirken doların değer kazanması gram altını destekleyebilir. Bu haftaki ABD verileri, Fed'in 27-28 Ekim toplantısı öncesindeki beklentiler açısından da önem taşıyor.