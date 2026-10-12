Altın 4.200 doları aştı: Asıl sınav şimdi başlıyor

Bugün ABD'de tatil, gözler sonraki günlerde





ABD'de 12 Ekim Pazartesi günü Columbus Day nedeniyle federal tatil uygulanıyor. Bazı ekonomik verilerin açıklanması da ertelenirken haftanın ilk gününde petrol, dolar ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. Altın yatırımcısını asıl yoğun veri takvimi ise çarşambadan itibaren bekliyor.