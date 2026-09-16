Altın 4.300 doları geri aldı: Fed öncesi kritik saatler başladı
Altının ons fiyatı sert satışların ardından 4.300 doların üzerine yeniden çıktı ve 4.312 dolar çevresinde işlem görüyor. Şimdi piyasada gözler Fed kararına çevrilirken, faiz mesajlarının altında başlayan toparlanmanın devam edip etmeyeceğini belirlemesi bekleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın yeniden 4.300 doların üzerinde
Altın fiyatlarında Fed kararı öncesinde toparlanma dikkat çekiyor. Hafta başında 4.250 dolar bölgesine kadar gerileyen altının ons fiyatı, 16 Eylül sabahında yeniden 4.300 dolar sınırını aşarak 4.312 dolar çevresine yükseldi.
Ancak bu hareket henüz güçlü bir yükseliş eğiliminin başladığı anlamına gelmiyor. Altın ağustos sonunda 4.700 doların üzerine çıkmasının ardından sert bir düzeltmeye girmiş, eylül ayındaki kayıp yüzde 3'e yaklaşmıştı.
4.250 dolardan tepki geldi
Son satış dalgasında 4.250 dolar çevresi alıcıların yeniden devreye girdiği bölge oldu. Altının bu seviyeden yaklaşık 60 dolar toparlanarak 4.300 doların üzerine çıkması, kısa vadede satış baskısının hız kestiğine işaret etti.
Piyasa açısından şimdi ilk soru 4.300 doların kalıcı biçimde korunup korunamayacağı. Bu seviyenin yeniden kaybedilmesi durumunda son dip bölgesi tekrar gündeme gelebilir.
Petrol yükseldi, altının işi zorlaştı
Altın piyasasındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş oldu. Orta Doğu'daki arz risklerinin enerji fiyatlarını yukarı taşıması ABD'de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini güçlendirdi.
Bu tablo altın açısından iki yönlü etki yaratıyor. Jeopolitik risk güvenli liman talebini desteklerken yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırması, Fed'in faizleri yükseltmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Tahvil faizi yüzde 5 sınırını aştı
Altının son haftalardaki yükselişini kesen en güçlü baskılardan biri ABD tahvil piyasasından geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aşarak yaklaşık 20 yılın en yüksek bölgelerine çıktı.
Faiz getirisi sağlamayan altın açısından yüksek tahvil getirileri önemli bir rakip oluşturuyor. Bu nedenle altında 4.300 dolar üzerindeki toparlanmanın devamı için tahvil faizlerinin seyri kritik önem taşıyor.
Dolar da altının karşısında
Altın üzerindeki ikinci önemli baskı güçlü dolar. ABD para birimi Fed'in faiz artıracağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle son haftaların yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Doların değer kazanması, altını diğer para birimleriyle yatırım yapanlar açısından daha pahalı hale getiriyor. Fed kararı sonrasında doların yön değiştirmesi halinde altın fiyatlarında da hızlı bir hareket görülebilir.
Fed için yüzde 90'ın üzerinde ihtimal
Vadeli piyasalarda Fed'in bugün 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 90'ın üzerinde fiyatlanıyor. Dolayısıyla yatırımcılar açısından sürpriz yaratabilecek bölüm faiz kararının kendisinden çok Fed'in bundan sonraki adımları olacak.
Özellikle yılın kalan bölümünde yeni bir faiz artırımına ihtiyaç görülüp görülmediği altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olabilir.
Kritik karar bu akşam geliyor
Fed'in faiz kararı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalar piyasalarda yakından izlenecek.
Fed aynı zamanda büyüme, enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin yeni ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Altın açısından gecenin en sert hareketinin bu tahminlerle birlikte oluşması ihtimali bulunuyor.
Altın için 4.300 dolar artık destek sınavı
Sabah saatlerinde 4.312 dolar çevresinde bulunan ons altın için 4.300 dolar yeniden önemli bir kısa vadeli eşik haline geldi.
Fiyatın Fed kararına kadar bu bölgenin üzerinde kalması tepki hareketinin korunmasını sağlayabilir. Ancak 4.300 doların yeniden aşağı geçilmesi halinde satış baskısının tamamen sona ermediği algısı güçlenebilir.
Aşağıda 4.250 dolar yeniden gündeme gelebilir
Hafta başındaki satışta 4.250 dolar çevresinin korunması bu bölgeyi kısa vadede önemli hale getirdi. Altının 4.300 doların altına yeniden sarkması durumunda piyasada ilk olarak son dip bölgesi izlenecek.
4.250 dolar çevresinin de kaybedilmesi, düzeltmenin daha geniş bir alana yayılması riskini artırabilir. Fed'in beklenenden daha sert mesajlar vermesi bu senaryoyu yeniden gündeme taşıyabilir.
Yukarıda ilk sınav 4.350 dolar civarında
Altının Fed sonrasında güç kazanması durumunda 4.350 dolar çevresi kısa vadede ilk önemli toparlanma bölgesi olarak öne çıkıyor.
Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir hareket oluşması, son günlerdeki satışın ardından piyasanın yeniden yukarı yönlü bir denge aradığına ilişkin daha güçlü bir işaret oluşturabilir.
Asıl soru bir sonraki faiz artışı
Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Bu nedenle altın yatırımcısının asıl dikkat edeceği nokta, Fed'in bir sonraki toplantı için nasıl bir mesaj vereceği olacak.
Yeni faiz artırımlarının gündemde tutulması tahvil faizlerini ve doları destekleyebilir. Daha temkinli bir yaklaşım ise altında 4.300 dolar üzerinde başlayan toparlanmanın güçlenmesine zemin hazırlayabilir.
Petrol altını iki taraftan sıkıştırıyor
Petrol fiyatlarının yüksek kalması bir taraftan Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam ettiğini göstererek altına güvenli liman talebi yaratıyor.
Diğer taraftan enerji maliyetlerinin yüksek kalması ABD'de enflasyonun yeniden güçlenmesi riskini artırıyor. Bu da Fed'in para politikasını sıkılaştırmasını gerektirebileceği için altın üzerinde baskı oluşturuyor.
Uzun vadeli hikâye henüz kaybolmadı
Kısa vadede faiz ve tahvil baskısı öne çıksa da altını son yıllarda destekleyen yapısal unsurlar ortadan kalkmış değil. Merkez bankalarının altın alımları, rezerv çeşitlendirmesi ve küresel borç seviyelerine ilişkin kaygılar piyasadaki uzun vadeli talebi desteklemeye devam ediyor.
Bu nedenle piyasada kısa vadeli Fed baskısı ile uzun vadeli güvenli liman talebi arasında dikkat çekici bir mücadele yaşanıyor.
Merkez bankalarının alımları önemli
Merkez bankalarının rezervlerinde altına daha fazla yer vermesi, son yıllardaki fiyat artışının arkasındaki temel unsurlardan biri oldu. Bu talep günlük fiyat dalgalanmalarını önlemiyor ancak sert geri çekilmelerde altın piyasasının altında yapısal bir talep tabanı oluşturuyor.
Gram altında iki ayrı fiyatlama var
Türkiye'deki yatırımcı açısından yalnızca ons altın fiyatı belirleyici değil. Gram altının yönünde dolar/TL kuru da önemli rol oynuyor. Ons altında Fed sonrasında oluşabilecek sert hareketin gram altına ne ölçüde yansıyacağı, aynı saatlerde kurun vereceği tepkiye bağlı olacak. Bu nedenle Türkiye'deki yatırımcı açısından Fed gecesinde iki piyasanın birlikte izlenmesi gerekiyor.
Altında gecenin iki kritik sınırı
Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 4.312 dolar çevresinde işlem görürken piyasanın kısa vadeli haritasında iki bölge öne çıkıyor.
Aşağıda 4.300 doların korunması, yukarıda ise 4.350 dolar çevresinin aşılması toparlanmanın gücü açısından izlenecek. Ancak asıl yönü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak Fed kararı ve sonrasında verilecek faiz mesajlarının belirlemesi bekleniyor.