Altın 4.300 doları geri aldı: Fed öncesi kritik saatler başladı

Asıl soru bir sonraki faiz artışı

Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Bu nedenle altın yatırımcısının asıl dikkat edeceği nokta, Fed'in bir sonraki toplantı için nasıl bir mesaj vereceği olacak.

Yeni faiz artırımlarının gündemde tutulması tahvil faizlerini ve doları destekleyebilir. Daha temkinli bir yaklaşım ise altında 4.300 dolar üzerinde başlayan toparlanmanın güçlenmesine zemin hazırlayabilir.