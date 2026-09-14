Altın 4.300 doların kapısında Fed kararı sonrası hangi senaryo öne çıkacak?

İlk senaryo faiz artışı ve sert Fed





Piyasanın altın açısından en olumsuz senaryosu, Fed'in 25 baz puanlık artış yapması ve enflasyon nedeniyle yeni faiz artışlarına da açık kapı bırakması olacak. Böyle bir sonuç dolar ve tahvil getirilerinde yeni yükselişe yol açabilir.

Bu tabloda yaklaşık 4.330 dolar çevresindeki kısa vadeli destek yeniden baskı altına girebilir. Bu bölgenin belirgin biçimde aşağı kırılması halinde 4.240 dolar çevresindeki daha güçlü destek alanının gündeme gelmesi mümkün.