Altın 4.400 doları yeniden zorluyor: Faiz baskısı azalırken İran düğümü çözülmedi

Eylül için olasılık yüzde 33’e indi





Para piyasalarındaki fiyatlamaya göre Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 33,1’e kadar geriledi. Başka bir ifadeyle piyasa yaklaşık üçte iki olasılıkla faizlerin değişmeyeceğini düşünüyor.

Bu oran yalnızca birkaç hafta önce çok daha yüksekti. Fed’in temmuz toplantısı öncesinde piyasa 2026’nın geri kalanında iki faiz artışı ihtimalini fiyatlarken son durumda beklenti tek faiz artışına kadar gerilemiş durumda.

Altın açısından bunun önemi büyük. Faiz beklentisinin düşmesi tahvil getirileri ve dolar üzerindeki baskıyı artırırken faiz getirisi olmayan altını göreceli olarak daha cazip hale getiriyor.