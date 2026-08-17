Altın 4.400 doları yeniden zorluyor: Faiz baskısı azalırken İran düğümü çözülmedi
Altının ons fiyatı haftanın ilk işlemlerinde 4.400 dolara yaklaşırken eylül ayı Fed faiz artışı ihtimali yüzde 33,1’e geriledi. Zayıf ABD verileri ve geri dönen ETF talebi altını desteklerken İran-Hürmüz gerilimi fiyatlamayı iki yönlü etkiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın haftaya yeniden güçlü başladı
Altın fiyatları yeni haftaya alıcılı bir görünümle girerken ons fiyatı Asya işlemlerinde 4.395 dolar çevresine kadar çıktı. Daha sonra gelen sınırlı satışlarla fiyat yeniden 4.390 dolar çevresine çekilse de 4.400 dolar sınırı piyasadaki ana mücadele alanı olmayı sürdürüyor.
Paylaşılan son fiyat ekranında da ons altının 4.400 doların hemen altında kaldığı görülüyor. Gram altın ise ons fiyatı ve dolar/TL kurunun ortak etkisiyle 6 bin 700 liranın üzerindeki seyrini koruyor.
Altındaki hareketin arkasında bu kez yalnızca jeopolitik risk yok. ABD ekonomisinden gelen son veriler, yatırımcıların Fed’in eylül toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentilerini hızla geri çekmesine neden oluyor.
ABD verisi Fed senaryosunu değiştirdi
Temmuz ayında ABD perakende satışları aylık bazda yüzde 0,6 geriledi. Piyasa yaklaşık yüzde 0,1 artış beklerken gelen düşüş, tüketici cephesinde beklenenden daha belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.
Haziran ayındaki yüzde 0,2’lik artışın ardından yaşanan bu gerileme, Fed’in yeni bir faiz artırımına ne kadar ihtiyaç duyduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Perakende satışların yıllık artış hızının da yüzde 6,8’den yüzde 5’e inmesi, Amerikan tüketicisinin güçlü görünümünü kaybetmeye başladığı yönündeki değerlendirmeleri destekledi.
Enflasyonda da baskı hafifledi
Altına destek sağlayan ikinci önemli gelişme temmuz enflasyon verilerinden geldi. ABD tüketici fiyatları temmuzda aylık yalnızca yüzde 0,1 arttı.
Yıllık enflasyon yüzde 3,4 olurken gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Fed’in sıkılaşmayı sürdürmesini gerektirecek yeni bir enflasyon sürprizi ortaya çıkmadı.
Piyasaların son günlerde faiz artışı ihtimalini geri çekmesinin temelinde perakende satışlarla birlikte bu daha ılımlı enflasyon görünümü bulunuyor.
Eylül için olasılık yüzde 33’e indi
Para piyasalarındaki fiyatlamaya göre Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 33,1’e kadar geriledi. Başka bir ifadeyle piyasa yaklaşık üçte iki olasılıkla faizlerin değişmeyeceğini düşünüyor.
Bu oran yalnızca birkaç hafta önce çok daha yüksekti. Fed’in temmuz toplantısı öncesinde piyasa 2026’nın geri kalanında iki faiz artışı ihtimalini fiyatlarken son durumda beklenti tek faiz artışına kadar gerilemiş durumda.
Altın açısından bunun önemi büyük. Faiz beklentisinin düşmesi tahvil getirileri ve dolar üzerindeki baskıyı artırırken faiz getirisi olmayan altını göreceli olarak daha cazip hale getiriyor.
Doların zayıflaması altına alan açıyor
Altın uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandığı için Amerikan para birimindeki zayıflama da yükselişi destekliyor.
Fed’in daha az agresif hareket edeceği beklentisinin güçlenmesi dolar talebini azaltırken altın 4.400 dolar bölgesine yeniden yaklaşma fırsatı buldu.
Ancak bu ilişkinin tersine dönmesi de mümkün. Önümüzdeki ABD verilerinin yeniden güçlü gelmesi veya faiz artışı ihtimalinin hızla yükselmesi halinde doların toparlanması altın üzerindeki baskıyı artırabilir.
İran gerilimi altın için iki yönlü çalışıyor
ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik de altın piyasasının gündeminden çıkmış değil. Diplomatik temaslarda ilerleme sağlanamaması ve deniz taşımacılığına ilişkin risklerin sürmesi güvenli liman talebini canlı tutuyor.
Ancak aynı gelişmenin altın açısından ters bir etkisi de bulunuyor. Hürmüz kaynaklı petrol fiyatı artışlarının ABD enflasyonunu yeniden yukarı taşıması, Fed’in faiz artırımı seçeneğini tekrar güçlendirebilir.
Bu nedenle piyasa İran gerilimini yalnızca güvenli liman talebi açısından değil, petrol ve ABD enflasyonu üzerinden de izliyor.
ETF yatırımcısı yeniden altına dönüyor
Altının orta vadeli görünümünde dikkat çeken bir başka gelişme ise borsa yatırım fonlarına geri dönen para.
Küresel fiziki altına dayalı ETF’lere temmuz ayında yaklaşık 3 milyar dolarlık net para girişi gerçekleşti. Böylece iki aylık çıkış döneminin ardından yatırımcı ilgisi yeniden pozitife döndü.
Fonların toplam altın varlığı bir ayda 23 ton artarak 4 bin 68 tona yükselirken yönetilen varlık büyüklüğü de yaklaşık 530 milyar dolara ulaştı.
ETF tarafındaki bu dönüş, altının yalnızca kısa vadeli güvenli liman talebiyle değil, portföy talebiyle de desteklenmeye başladığını gösteriyor.
Commerzbank yükseliş potansiyeline dikkat çekiyor
Commerzbank analistleri Fed’in faiz artırmayacağı yönündeki beklentilerinin altın açısından destekleyici olduğunu değerlendiriyor. Banka, altının yukarı yönlü potansiyelinin devam ettiğini ancak yükselişin düz bir çizgi halinde gerçekleşmesinin beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.
Son dönemde 4.300 dolar çevresine kadar görülen sert geri çekilmeler de altında yükseliş beklentisi korunurken oynaklığın yüksek kalabileceğini gösteriyor.
4.400 dolar neden önemli?
Altının ons fiyatı son haftalarda 4.400 dolar çevresinde birkaç kez zorlanırken bu bölgenin üzerinde kalıcı fiyatlama oluşturmakta güçlük çekti. Bu nedenle 4.400 dolar psikolojik açıdan önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yatırımcıların daha yukarıdaki teknik bölgelere yönelmesi mümkün olabilir.
Ancak yalnızca kısa süreli bir geçiş yaşanması ve fiyatın yeniden aşağı dönmesi, altının bir süre daha geniş bir bant içerisinde hareket etmesine yol açabilir.
İlk büyük bariyer 4.480 dolarda
Teknik görünümde yukarı yönlü hareket açısından öne çıkan ilk güçlü bölge yaklaşık 4.480 dolar çevresinde bulunuyor. Bu bölgeye yaklaşılması halinde kısa vadeli yatırımcıların kâr satışlarının artması ve yükseliş hızının düşmesi mümkün.
Dolayısıyla 4.400 doların aşılması yükselişin tamamlandığı anlamına gelmeyecek. Altının önünde kısa mesafe içinde ikinci ve daha güçlü bir satış bölgesi bulunuyor.
Aşağıda 4.385 dolar izleniyor
Altının son fiyatı aynı zamanda yakın vadeli destek bölgesine oldukça yakın seyrediyor. Teknik görünümde yaklaşık 4.385 dolar çevresi ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması, 4.400 ve 4.480 dolar yönündeki denemelerin devam etmesine imkân verebilir.
4.385 doların altındaki kalıcı fiyatlamalarda ise kısa vadeli yükseliş ivmesinin zayıflaması ve daha geniş bir düzeltmenin başlaması riski artabilir.
Daha sert düzeltmede 4.195 dolar gündeme gelebilir
Satışların güçlenmesi halinde piyasada izlenen ikinci bölge yaklaşık 4.195 dolar çevresinde bulunuyor. Bu seviyenin mevcut fiyatlara uzak olması, altındaki kısa vadeli oynaklık dikkate alındığında yine de göz ardı edilmemesi gereken bir risk alanı oluşturuyor.
Özellikle Fed faiz beklentilerinin yeniden hızla yükselmesi, doların güçlenmesi veya jeopolitik risk priminin azalması böyle bir düzeltmenin önünü açabilecek faktörler arasında.
Gram altında iki değişken belirleyici
Türkiye’deki yatırımcı açısından yalnızca ons altındaki hareket yeterli değil. Gram altın fiyatı aynı anda hem uluslararası altın fiyatından hem de dolar/TL kurundan etkileniyor.
Bu nedenle ons altının 4.400 doların üzerine çıkması gram altına yukarı yönlü destek verirken kurdaki hareket bu etkinin büyüklüğünü belirliyor.
Tersi durumda ons altında yaşanabilecek bir geri çekilmenin gram altına etkisi, dolar/TL’nin aynı dönemdeki performansına göre sınırlanabilir veya güçlenebilir.
Bundan sonra hangi veriler izlenecek?
Altın yatırımcısının önündeki ana başlık yine Fed olacak. Eylül toplantısına kadar açıklanacak yeni istihdam, enflasyon ve tüketim verileri faiz ihtimalinin yüzde 33 civarında kalıp kalmayacağını belirleyecek.
Bunun yanında İran-ABD gerilimi, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, petrol fiyatları ve doların seyri de altının yönü açısından yakından izlenecek.
ETF fonlarına para girişinin ağustos ayında devam edip etmemesi ise yükselişin kurumsal yatırımcı desteği kazanıp kazanmadığını gösterecek.
Altında kısa vadeli denklem netleşiyor
Mevcut tabloda altının bir tarafında düşen Fed faiz artışı ihtimali, zayıflayan ABD verileri ve ETF talebi; diğer tarafında ise petrol kaynaklı enflasyon riski ve 4.480 dolar civarındaki güçlü teknik bariyer bulunuyor.
Bu nedenle 4.400 dolar çevresindeki mücadele yalnızca psikolojik bir fiyat sınırı değil. Önümüzdeki haftalarda altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girip girmeyeceği konusunda ilk önemli sinyallerden biri olacak.