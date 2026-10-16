Altın alım satımında saatlere dikkat! En hareketli zaman belli oldu

İki büyük finans merkezinin aynı anda işlem yapması, piyasadaki alım satım hacmini artırıyor. Likiditenin yükselmesiyle alış ve satış fiyatları arasındaki fark genellikle daralıyor. Ancak bu saatlerde ABD'den açıklanan enflasyon, istihdam ve büyüme verileri de altın fiyatlarında ani hareketlere neden olabiliyor.

Dolayısıyla yüksek işlem hacmi, yatırımcı açısından daha uygun işlem koşulları sağlayabilse de fiyat riskini ortadan kaldırmıyor.