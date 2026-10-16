Altın alım satımında saatlere dikkat! En hareketli zaman belli oldu
Uluslararası altın piyasası haftanın beş günü 24 saat açık olsa da fiyat hareketleri günün belirli saatlerinde yoğunlaşıyor. Özellikle Londra ve New York seanslarının çakıştığı saatler, yüksek işlem hacmiyle öne çıkıyor. Peki, Türkiye saatiyle altın piyasası ne zaman açılıyor, hangi saatlerde hareketlilik artıyor?
Altın yatırımcıları için fiyatların yönü kadar, işlemlerin hangi saatlerde gerçekleştirildiği de önem taşıyor. Küresel spot altın piyasasında (XAU/USD) likidite, işlem maliyetleri ve fiyat oynaklığı gün boyunca değişiyor.
Haftanın beş günü, günlük kısa aralar dışında 24 saat açık olan piyasa, Sidney, Tokyo, Londra ve New York seansları etrafında şekilleniyor. Bu işlem saatleri, uluslararası spot altın piyasası için geçerli olup Türkiye'deki kuyumcuların fiziki altın alım satım saatlerini veya gram altının perakende alış-satış fiyatlarını doğrudan belirlemiyor.
Altın piyasası Türkiye saatiyle ne zaman açılıyor?
Küresel spot altın piyasası, Türkiye saatiyle genel olarak pazartesi gece yarısı civarında açılıyor ve cumartesi gece yarısına doğru kapanıyor. Türkiye yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanırken Londra, New York ve Sidney'de yaz-kış saati uygulamaları nedeniyle seansların Türkiye'ye göre başlangıç ve bitiş saatleri değişebiliyor.
Uluslararası spot altın piyasasında dört temel seansın Türkiye saatine göre yaklaşık karşılıkları şöyle:
-Sidney seansı, Türkiye saatiyle kış döneminde 00.00-09.00, yaz döneminde ise 01.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.
-Tokyo seansı, yıl boyunca Türkiye saatiyle 02.00-11.00 saatleri arasında işlem görüyor.
-Londra seansı, kış döneminde 11.00-20.00, yaz döneminde ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık bulunuyor.
New York seansı ise kış döneminde 16.00-01.00, yaz döneminde 15.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.
Ancak bu saatler yaklaşık değerleri gösteriyor. Sidney, Londra ve New York'ta yaz ve kış saati uygulamalarına farklı tarihlerde geçilmesi nedeniyle seans saatleri geçiş haftalarında değişebiliyor.
Türkiye'de altın en çok hangi saatlerde hareketleniyor?
Uluslararası spot altın piyasasında en yoğun işlem dönemi, Londra ve New York seanslarının aynı anda açık olduğu saatler. Bu zaman aralığı da Türkiye saatiyle genel olarak:
Kış döneminde 16.00-20.00
Yaz döneminde 15.00-19.00 olarak öne çıkıyor.
İki büyük finans merkezinin aynı anda işlem yapması, piyasadaki alım satım hacmini artırıyor. Likiditenin yükselmesiyle alış ve satış fiyatları arasındaki fark genellikle daralıyor. Ancak bu saatlerde ABD'den açıklanan enflasyon, istihdam ve büyüme verileri de altın fiyatlarında ani hareketlere neden olabiliyor.
Dolayısıyla yüksek işlem hacmi, yatırımcı açısından daha uygun işlem koşulları sağlayabilse de fiyat riskini ortadan kaldırmıyor.
Altın fiyatlarında iki kritik saat
Küresel fiziki altın piyasasının önemli referanslarından biri olan LBMA Altın Fiyatı, Londra'da her iş günü iki kez belirleniyor. Londra saatiyle 10.30 ve 15.00'te yapılan açık artırmaların Türkiye saatiyle karşılıkları şöyle:
Londra saatiyle 10.30 ve 15.00'te gerçekleştirilen LBMA altın fiyatı belirleme işlemleri, Türkiye saatiyle kış döneminde 13.30 ve 18.00'de, yaz döneminde ise 12.30 ve 17.00'de yapılıyor.
Bu saatlerde oluşan referans fiyatlar, küresel altın piyasasındaki kurumsal işlemler açısından önem taşıyor. Özellikle öğleden sonraki fiyat belirleme süreci, Londra ve New York seanslarının çakıştığı döneme denk geldiğinden fiyat hareketliliği artabiliyor.
Hangi saatlerde alım satım riski yükseliyor?
Asya seansının düşük hacimli dönemlerinde ve haftalık kapanış öncesinde piyasadaki likidite azalabiliyor. Bu durum, alış ve satış fiyatları arasındaki farkın açılmasına ve emirlerin beklenenden farklı seviyelerden gerçekleşmesine neden olabiliyor.
Hafta sonu piyasalar kapalıyken yaşanan ekonomik veya jeopolitik gelişmeler de yeni haftanın açılışında ani fiyat boşlukları oluşturabiliyor. Özellikle kaldıraçlı işlemlerde bu hareketler, yatırımcıların kayıplarını büyütebiliyor.
Kuyumcularda altın fiyatları da aynı saatlere mi bağlı?
Uluslararası spot altın piyasasının işlem saatleriyle Türkiye'deki fiziki altın piyasasının çalışma düzeni birbirinden farklı. Kuyumcularda satılan gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerin fiyatlarında küresel ons altın ve dolar/TL kuru etkili olsa da işçilik, ürün türü, piyasa koşulları ve alış-satış marjları da belirleyici olabiliyor.
Bu nedenle uluslararası spot piyasada likiditenin en yüksek olduğu saatler, Türkiye'de fiziki altının mutlaka daha ucuza alınabileceği veya daha kârlı satılabileceği saatler anlamına gelmiyor. Öte yandan altın işlemlerinde en hareketli saatleri bilmek piyasa takibi açısından avantaj sağlasa da tek başına kazanç garantisi sunmuyor.