Altın, borsa, Bitcoin... Beklenen yıllık getiriler belli oldu
ABD'li finans devi JPMorgan altın, borsa, Bitcoin'de 2027 beklentilerini açıkladı. Önümüzdeki 10-15 yıla ilişkin en yüksek getiriyi sağlayacak yatırım tahminlerini içeren raporda altın, hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul için beklenen yıllık getiriler belli oldu. Raporda bazı yatırım araçları için tahminler yükselirken Bitcoin de ilk kez değerlenmeye girdi. İşte JPMorgan'ın 2027'de en yüksek getiri beklediği yatırım araçları...
JPMorgan, 2027 yılına yönelik uzun vadeli yatırım raporunu yayımladı. Banka, önümüzdeki 10-15 yılda altından hisse senetlerine, tahvillerden Bitcoin ve gayrimenkule hangi yatırım araçlarının ne kadar kazandıracağına ilişkin tahminlerini paylaştı.
Geleneksel yatırım portföyünde beklenti yükseldi
JPMorgan, yüzde 60'ı hisse senedi ve yüzde 40'ı tahvilden oluşan bir portföy için yıllık ortalama yüzde 7 getiri bekliyor. Farklı yatırım araçlarının da eklendiği bir portföyde bu beklenti yüzde 7,5'e çıkıyor.
Banka, yatırımların tek bir alanda toplanmamasının önemine dikkat çekiyor.
ABD borsaları için tahmin değişti
JPMorgan, ABD'nin büyük şirketlerine ait hisseler için yıllık getiri beklentisini yüzde 6,7'den yüzde 7,5'e yükseltti. Küresel hisse senetleri için de yıllık yüzde 7,5 getiri öngörülüyor. Bu artışta şirket kârlarının ve yapay zeka yatırımlarının etkili olması bekleniyor.
Gelişmekte olan piyasalar geride kaldı
Raporda gelişmekte olan ülke borsaları için yıllık getiri tahmini yüzde 7,1 olarak açıklandı. Böylece gelişmiş ülke hisselerinin getiri beklentisi, JPMorgan'ın bu raporunda ilk kez gelişmekte olan piyasaların üzerine çıktı. Banka, özellikle ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin büyümeyi destekleyebileceğini düşünüyor.
Altın için hangi oran açıklandı?
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın için de uzun vadeli tahmin paylaşan JPMorgan, altının yıllık getiri beklentisini yüzde 5,5 olarak korudu.
Tahvillerde 20 yılın en yüksek beklentisi
JPMorgan, küresel tahviller için yıllık getiri tahminini yüzde 5,3'e yükseltti. Bu oran, bankanın son 20 yıldaki en yüksek tahmin seviyesi oldu.
ABD'nin orta vadeli Hazine tahvilleri için yüzde 4,6, yüksek getirili tahviller için ise yüzde 6,7 yıllık getiri öngörüldü.
Gayrimenkul yatırımlarında beklenti ne?
Raporda gayrimenkul yatırımlarına ilişkin tahminler de yer aldı. JPMorgan, ABD gayrimenkul piyasasında yıllık yüzde 8,1 getiri bekliyor. Avrupa gayrimenkul piyasası için ise bu oran yüzde 7,1 olarak açıklandı.
Özel sermaye yatırımlarında yıllık getiri beklentisi ise yüzde 9,8'e ulaştı.
Yapay zeka ekonomiyi nasıl etkileyecek?
JPMorgan'a göre yapay zeka önümüzdeki yıllarda küresel ekonominin büyümesini destekleyebilir. Şirketlerin yapay zekayı daha fazla kullanmasıyla üretimin artması ve maliyetlerin azalması bekleniyor. Ancak banka, yüksek kamu borçları ve enflasyondaki dalgalanmaların ekonomiler için risk oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.
Bitcoin de rapora girdi: Yatırımcılar için son mesaj
JPMorgan, uzun vadeli raporunda Bitcoin'i de ilk kez değerlendirdi. Banka, Bitcoin için olası getiri aralığı üzerinde çalışsa da kripto parayı önerdiği temel portföy dağılımına dahil etmedi. Raporda yatırımcıların farklı araçlara yönelerek risklerini dağıtmasının önemine dikkat çekildi.