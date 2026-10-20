Altın, borsa, Bitcoin... Beklenen yıllık getiriler belli oldu

Gelişmekte olan piyasalar geride kaldı

Raporda gelişmekte olan ülke borsaları için yıllık getiri tahmini yüzde 7,1 olarak açıklandı. Böylece gelişmiş ülke hisselerinin getiri beklentisi, JPMorgan'ın bu raporunda ilk kez gelişmekte olan piyasaların üzerine çıktı. Banka, özellikle ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin büyümeyi destekleyebileceğini düşünüyor.