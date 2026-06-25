Altın daha da düşecek mi? Gram altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar?
ONS altın 3 bin 960 dolara kadar gerilerken gram altın da 6 bin liranın altına indi. Altın yatırımcıları uzmanların görüşlerini merak ediyor. Hem altın alacaklar, hem de elinde bulunduranlar "Altın daha da düşecek mi", "Gram altın yükselecek mi" diye soruyor.
Altında düşüş seyri devam ediyor. Dün sert geri çekilme yaşanırken bugün de hafif bir düşüş söz konusu... Güvenli liman için endişeler artarken ekonomistlerin görüşleri sıkça araştırılıyor. İşte detaylar...
Ekonomistler ONS altının kısa vadede 3.900 hatta 3.800 dolar seviyelerine kadar çekilebileceğini öngörüyor.
Şu an için 4.344 dolar olan 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalınması zayıf görünümü destekliyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini ertelemesi, yüksek dolar endeksi ve yüksek ABD tahvil faizleri, altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Altın fiyatları
Ons Altın - Alış: $3.988,87 - Satış: $3.989,44
Gram Altın - Alış: 5.965,30 - Satış: 5.966,15
Çeyrek Altın - Alış: 9.763,37 - Satış: 9.994,37
Yarım Altın - Alış: 19.465,71 - Satış: 19.988,74