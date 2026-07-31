Altın dört aylık düşüş serisi için son sınavda

Dört aylık seri kırılmaya yakın

Altın, temmuz ayını yüzde 2,2’nin üzerinde yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bu görünüm korunursa şubat ayından bu yana devam eden dört aylık düşüş serisi sona erecek.

Haftalık değişim de yüzde 1 civarında artıya işaret ediyor. Ancak aylık toparlanmaya rağmen altının ons fiyatı, ocak ayında görülen tarihi zirvenin belirgin biçimde altında kalmaya devam ediyor. Temmuz hareketi bu nedenle uzun vadeli yükselişten çok, sert düşüşün ardından gelen denge arayışı olarak değerlendiriliyor.