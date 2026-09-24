Altın düşüş eğilimini sürdürüyor: Satış baskısı güçlendi

İç piyasada altın fiyatları da geriledi,

Altındaki düşüş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 6 bin 692 lira seviyesinde işlem görürken, Cumhuriyet altını 43 bin 570 liradan fiyatlandı. Yarım altın 21 bin 851 lira, çeyrek altın ise 10 bin 929 lira seviyesinde bulunuyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 6 bin 100 lira civarında seyrediyor.