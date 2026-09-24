Altın düşüş eğilimini sürdürüyor: Satış baskısı güçlendi
Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazandı. Fed'in faiz politikasına ilişkin değişen beklentiler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil piyasasındaki sert hareket değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın kalan bölümünde yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle geriledi. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması ve ABD tahvil getirilerindeki sert yükseliş de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
Spot altın saat 14.30 itibarıyla ons başına 4 bin 259,28 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatı günün erken saatlerinde 4 bin 267 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Petrol yeniden 100 doların üzerinde
Altın piyasasında gözler Fed'in faiz politikasına çevrilirken, enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
İran savaşına diplomatik çözüm bulunacağına ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla Brent petrol yeniden varil başına 100 doların üzerine çıktı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamada, ABD'nin ablukası ve yaptırımları sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı'nda serbest seyrüsefere izin vermeyeceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce ekibinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İranlı temsilcilerle “çok iyi” görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Fed için faiz artışı beklentisi yükseldi
Petrol fiyatlarının yanı sıra ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler de Fed'e yönelik beklentileri değiştirdi. ABD'de ticari faaliyetlerin eylül ayında beş yılı aşkın sürenin en hızlı büyümesini kaydetmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini destekledi.
CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed'in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklenti yaklaşık yüzde 77,5'e yükseldi. Söz konusu oran bir hafta önce yüzde 55,4 seviyesindeydi.
Aralık ayında bir faiz artışı daha yapılması ihtimali ise geçen haftaki yüzde 41,7 seviyesinden yüzde 58'in üzerine çıktı.
Fed, eylül ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmıştı.
Tahvil getirileri altını baskıladı
Faiz beklentilerindeki değişim ABD tahvil piyasasında da satışları hızlandırdı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, Nisan 2025'ten bu yana en sert yükselişini kaydetti.
Tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcı açısından alternatif maliyetini artırdığı için değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.
Piyasaların gündeminde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşme bulunuyor.
Britannia Global Markets analistleri, görüşmelerden daha kapsamlı bir anlaşma veya kritik mineral akışlarına yönelik tavizler çıkmasının metal fiyatlarını destekleyebileceğini, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ise tarife risklerini yeniden artırabileceğini belirtti.
İç piyasada altın fiyatları da geriledi,
Altındaki düşüş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 6 bin 692 lira seviyesinde işlem görürken, Cumhuriyet altını 43 bin 570 liradan fiyatlandı. Yarım altın 21 bin 851 lira, çeyrek altın ise 10 bin 929 lira seviyesinde bulunuyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 6 bin 100 lira civarında seyrediyor.